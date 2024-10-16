Залужний зачарував світлиною із дружиною

Користувачі залишили для генерала безліч теплих слів у коментарях

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував ніжну світлину із дружиною Оленою.

«Тепло осені. У кожного своє», – написав Валерій Залужний.

У коментарях під дописом генерала користувачі залишили безліч коментарів. Українці писали, як сумують за Залужним, бажали родині щастя, та захоплювалися.

фото: Facebook / Валерій Залужний

фото: Facebook / Валерій Залужний

фото: Facebook / Валерій Залужний

фото: Facebook / Валерій Залужний

До слова, Залужний ніжно привітав дружини з Днем народження. Залужний наголосив, що не уявляє , якби склалося його життя без Олени і вкотре зізнався їй у кохані.

Раніше Залужний показав знімок зі своєю дружиною Оленою. Фотографувалося подружжя на фоні гелікоптера Black Hawk. На фото Залужний обіймає свою дружину, у той час, як вона посміхається.

Нещодавно, під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI), Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців.