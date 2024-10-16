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Залужний зачарував світлиною із дружиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Тепло осені. У кожного своє», – написав Залужний
фото: Facebook / Валерій Залужний

Користувачі залишили для генерала безліч теплих слів у коментарях

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував ніжну світлину із дружиною Оленою.

«Тепло осені. У кожного своє», – написав Валерій Залужний.

У коментарях під дописом генерала користувачі залишили безліч коментарів. Українці писали, як сумують за Залужним, бажали родині щастя, та захоплювалися.

Залужний зачарував світлиною із дружиною фото 1
фото: Facebook / Валерій Залужний
Залужний зачарував світлиною із дружиною фото 2
фото: Facebook / Валерій Залужний
Залужний зачарував світлиною із дружиною фото 3
фото: Facebook / Валерій Залужний
Залужний зачарував світлиною із дружиною фото 4
фото: Facebook / Валерій Залужний

До слова, Залужний ніжно привітав дружини з Днем народження. Залужний наголосив, що не уявляє , якби склалося його життя без Олени і вкотре зізнався їй у кохані. 

Раніше Залужний показав знімок зі своєю дружиною Оленою. Фотографувалося подружжя на фоні гелікоптера Black Hawk. На фото Залужний обіймає свою дружину, у той час, як вона посміхається.

Нещодавно, під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI), Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців.

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Теги: шлюб дружина Валерій Залужний українці посол

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Життя

Залужний зачарував світлиною із дружиною
Залужний зачарував світлиною із дружиною
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