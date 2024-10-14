Тести з історії України для НМТ-2025 зміняться. Деталі від Лісового

Лісовий додав, що ця новація не призведе до збільшення завдань у тесті

Тести з історії України, які складатимуть учні під час національного мультитесту (НМТ) у 2025 році, доповнять завданнями з історії Руси-України. Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

«Що стосується історії Руси-України, пропозиція нами підтримана, прийнята. З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10% в тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України», – йдеться у заяві.

Лісовий додав, що ця новація не призведе до збільшення завдань у тесті.

Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.