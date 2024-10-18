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Папа Римський презентує свої перші мемуари «Надія»: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Папа Римський презентує свої перші мемуари «Надія»: деталі
Спочатку планувалося оприлюднити мемуари після смерті понтифікат
фото з відкритих джерел

Публікацію книги «Надія» буде приурочено до ювілейного Святого року

Папа Римський Франциск на початку наступного року представить світу свої мемуари під назвою «Надія», що стане першою автобіографічною книгою понтифіка. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на видавництво Penguin Random House.

Папа Римський працював над книгою «Надія» разом з італійським видавцем Карло Муссо протягом шести років. Спочатку планувалося оприлюднити мемуари після смерті понтифікат, однак згодом вирішили приурочити публікацію книги до ювілейного Святого року, який відбувається у Католицькій церкві кожні 25 років.

«Надія» розповість історію життя Папи Франциска – про його італійського походження та еміграції предків до Латинської Америки, дитинство, юність, вибір покликання і доросле життя. Текст мемуарів охоплюватиме весь період папства Франциска аж до сьогодення.

«Книга мого життя – це історія шляху надії, шляху, який я не можу відокремити від шляху моєї родини, мого народу, всього народу Божого. На кожній сторінці, у кожному уривку, це також книга тих, хто подорожував зі мною; тих, хто прийшов раніше; тих, хто прийде потім», – сказав понтифік.

Мемуари також міститимуть добірку раніше неопублікованих фотографій. Книга «Надія», яку видаватимуть у Великій Британії, побачить світ 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, мемуари Бориса Джонсона, Unleashed, були продані 42 528 примірниками першого тижня після публікації 10 жовтня, що зробило їх бестселером минулого тижня.

До слова, 26 листопада 2024 року ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представить автобіографічну книжку «Свобода. Спогади 1954 – 2021».

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Теги: Папа Римський книги

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