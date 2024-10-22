Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків

Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»

Ексміністр приводив до тями батьків після свого звільнення

Ексочільник закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що його батьки дуже емоційно відреагували на звільнення сина.

«Довелося довго відкачувати батьків не через те, що я втратив посаду, а тому, що у них було відчуття несправедливості. Це батьки, для них дитина завжди найкраща», – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Згодом високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі. «З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

Про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно».

«Я був міністром чотири з половиною роки, гріх скаржитися. З першого дня чітко сформулював для себе правило, що посада міністра закордонних справ – це квота президента України, й того дня, коли президент мені скаже, що не бачить мене на цьому місці, я подякую йому за можливість бути корисним своїй країні», – пояснив Кулеба.