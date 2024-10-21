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Залужний написав свою першу книжку: подробиці від ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Залужний написав свою першу книжку: подробиці від ЗМІ
У майбутньому Залужний планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії
фото: Embassy of Ukraine to the UK/Facebook

Посол написав мемуари про події від свого дитинства й до 24 лютого 2022 року

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний написав книжку «Моя війна» – першу в майбутній трилогії. Про це повідомив «Бабель» із покликанням на джерела з оточення Залужного.

«Моя війна» – це мемуари про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022 року. Також кілька розділів присвячені вже повномасштабній війні РФ проти України. Книжка «Моя війна» стала першою в трилогії. Дві наступні називатимуться «Наша війна» та «Їхня війна»

Зазначається, що перша книжка повністю закінчена і скоро зʼявиться в книгарнях. Зараз Валерій Залужний працює над другою частиною – «Нашою війною».

На запитання видання, чи не є книжка стартом політичної карʼєри ексголовкома, джерела відповіли, що в політику Залужний не збирається. Натомість планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії.

Нагадаємо, Залужний підтримує план перемоги України у війні проти Росії, але зауважує, що у війні «немає ніяких прогнозів – є математика». Про це повідомила журналістка Ніна Кур'ята, яка поцікавилася думкою колишнього головнокомандувача ЗСУ щодо плану.

Також Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь: «Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди».

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Теги: посол книги війна Валерій Залужний

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