Роберт Бровді з дружиною та військовослужбовицею Наталею, яка має позивний Крила

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, привітав українських військових із Днем сержанта, який відзначають 18 листопада. Своє привітання він присвятив дружині Наталії, яка служить у війську та має позивний Крила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Роберта Бровді у Facebook.

У своєму зверненні командувач відзначив лідерські якості дружини, її підтримку військовослужбовців та незламну волю.

«Мій найголовніший сержант Крила. Лідерство, емпатія, опора солдата та незламна воля. Значущість, що набула на війні інших сенсів», – написав Бровді.

Мадяр показав дружину-сержантку та присвятив їй привітання з професійним святом фото: facebook.com/Brovdi.Art

Мадяр привітав сержантський склад Збройних сил України зі святом та завершив звернення словами про майбутнє держави й тимчасово окупованого Криму.

«З Днем сержанта Збройних Сил України. Ми встоїмо. Крим відбудуємо та відгодуємо», – наголосив він.

Як раніше розповідав Бровді, Наталія долучилася до його підрозділу 22 червня 2022 року, а восени того ж року була мобілізована. Вона займається опікою та патронатом, надає психологічну підтримку військовим і їхнім близьким. Свою дружину військовий назвав «берегинею та Крилами підрозділу».

День сержанта Збройних сил України щороку відзначають 18 листопада. Свято встановили для вшанування професійності, відповідальності та внеску сержантського і старшинського складу в забезпечення боєздатності українського війська.

Сержанти відіграють важливу роль у підготовці військовослужбовців, підтриманні дисципліни, організації повсякденної служби та виконанні бойових завдань.