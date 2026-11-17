Сили оборони України в ніч проти 17 листопада уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані, приблизно за 1500 км від українського кордону. Після удару на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, операцію здійснили підрозділи Сил оборони України. Масштаби пошкоджень виробничих потужностей наразі не уточнюються.

«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство здатне переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали й іншу нафтохімічну продукцію. Частину продукції використовують для забезпечення потреб російської військової сфери.

У Генштабі наголосили, що удари по таких об'єктах спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та скорочення ресурсів, які вона використовує для продовження війни проти України.

Українське командування зазначило, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують російську агресію, реалізуючи право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нічну атаку на підприємство «Газпром нафтохім Салават». За даними моніторингових каналів, імовірне влучання припало на виробничу установку, після чого на території комплексу виникла пожежа. Тепер ураження офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

Також «Главком» писав про попередній удар Сил оборони по цьому самому підприємству 8 жовтня 2026 року. Тоді Генеральний штаб також підтвердив ураження нафтохімічного комплексу, на території якого виникла пожежа.

Крім того, «Главком» повідомляв про атаку безпілотників на Уфу в Башкортостані. Промислові підприємства цього російського регіону неодноразово ставали цілями далекобійних ударів.