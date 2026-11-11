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СБУ уразила п'ять нафтових резервуарів і ракетний корабель РФ (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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СБУ уразила п'ять нафтових резервуарів і ракетний корабель РФ (відео)
Пожежа на території російського порту Усть-Луга після атаки безпілотників 11 листопада
фото: Генштаб

Під удар потрапили нафтові термінали, виробниче обладнання та корабель «Наро-Фомінськ», який є носієм крилатих ракет

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала нафтову та портову інфраструктуру Росії в Усть-Лузі Ленінградської області. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 тис. кубометрів. Також українські військові уразили малий ракетний корабель «Наро-Фомінськ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ.

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За інформацією СБУ, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» атакували термінал «Новатек-Усть-Луга». Унаслідок удару пошкоджено кілька резервуарів для зберігання нафтопродуктів, кожен із яких розрахований на 30 тис. тонн. Також зафіксовано розлив нафтопродуктів.

На терміналі «Усть-Луга Ойл» пошкоджено резервуарний парк, де виникла масштабна пожежа. Крім того, загоряння зафіксували на терміналі АТ «Фактор» та залізничній станції Лужська.

За попередніми даними Генштабу, найбільших пошкоджень зазнали резервуари для зберігання нафтопродуктів. Також уражено установку гідрокрекінгу, де спалахнула пожежа, апарат повітряного охолодження та насосну станцію.

Під удар потрапив і причал, який використовують для завантаження нафтопродуктів на танкери. Пошкодження також зафіксували на трубопроводах та інших об'єктах перевалки нафти. На території підприємств тривають пожежно-рятувальні роботи.

Окремою ціллю спецоперації став малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» «Наро-Фомінськ». За повідомленням СБУ, українські військові спланували та здійснили його ураження.

Корабель спустили на воду у 2022 році. Він належить до класу малих ракетних кораблів, призначених для застосування крилатих ракет.

Крім того, СБУ перевіряє інформацію про можливе знищення російських бойових вертольотів. Наразі підтвердження цих втрат немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нічну атаку безпілотників на порт Усть-Луга 11 листопада. Тоді російська влада заявила про нібито збиття 92 дронів над Ленінградською областю. Водночас у мережі з'явилися повідомлення про пожежу на території порту, який є одним із найбільших центрів перевалки нафти та нафтопродуктів у Росії.

Також «Главком» писав про масштабну пожежу в Усть-Лузі після нічного удару. Станом на день 11 листопада загоряння тривало, а над територією об'єкта здіймалися густі хмари чорного диму. Відповідні відеозаписи поширювали місцеві жителі. 

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Теги: СБУ ЗСУ росія відео

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