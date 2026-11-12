Starlink знову обмежили для тиску на Україну під час переговорів – FT

Нові обмеження швидкості супутникового зв'язку збіглися з активізацією мирних консультацій

Українські військові знову зіткнулися з обмеженнями швидкості супутникового зв'язку Starshield, військової версії Starlink. За даними Financial Times, у Києві підозрюють, що нові обмеження могли запровадити для посилення тиску на Україну під час мирних переговорів щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, проблеми знову виникли на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною, США та Росією. Обмеження стосуються роботи супутникових терміналів на швидкісних платформах, зокрема безпілотниках, які використовують українські військові.

У Києві припускають, що повторне обмеження зв'язку може бути пов'язане зі спробами вплинути на позицію української делегації. Водночас публічного підтвердження того, що саме переговори стали причиною рішення, наразі немає.

Про відновлення обмежень також повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш. За його словами, через зниження допустимої швидкості руху терміналів українські військові знову мають проблеми зі зв'язком під час протидії російським ударним безпілотникам.

«Швидкість роботи «Старлінк» під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи. Тому знову виникли проблеми зі зв'язком із вертольотами, які переслідують «Шахеди», та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні «Шахеди», – зазначив Бескрестнов.

Експерт припустив, що американська сторона може пояснювати обмеження умовами військового тарифного плану для України. Водночас він звернув увагу, що відповідні умови існували протягом кількох років, але раніше не ставали перешкодою для роботи обладнання.

«Ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували», – написав Флеш.

На його думку, технічні та договірні питання необхідно вирішувати шляхом переговорів, а не через обмеження роботи систем, які українські військові використовують для захисту повітряного простору.

«До того ж будь-які умови можна змінювати й обговорювати, замість того, щоб залишати нашу країну без захисту неба», – наголосив фахівець.

Раніше українська сторона вже повідомляла про обмеження швидкості роботи супутникових терміналів. За словами президента Володимира Зеленського, проведені перевірки засвідчили системний характер проблем, а не випадкові технічні збої.

Нові повідомлення з'явилися після дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Сторони домовилися про великий обмін полоненими, однак щодо територіальних питань і гарантій безпеки залишилися суттєві розбіжності.

На цьому тлі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжили консультації з російською стороною. Україна наполягає на припиненні війни та гарантіях безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про версію Reuters щодо причетності Білого дому до обмежень Starshield. За даними співрозмовників агентства, рішення щодо уповільнення супутникового зв'язку могло бути пов'язане з американською адміністрацією.

Також «Главком» писав про заяву Зеленського щодо системного характеру обмежень Starlink. Президент повідомляв про результати перевірок роботи супутникових терміналів в Україні та країнах Європейського Союзу.