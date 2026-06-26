Кохання на передовій. Мадяр відсвяткував 30-ту річницю весілля: фото з дружиною-військовою

Мадяр зворушливо звернувся до коханої дружини-захисниці

Сьогодні, 26 червня, засновник 414 окремої бригади ЗСУ «Птахи Мадяра» та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді святкує зі своєю дружиною-військовою перлинове весілля. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Мадяра в Instagram.

Мадяр та його дружина Наталія одружені вже 30 років, чотири з них вони разом провели на війні. З нагоди сімейного свята військовий зворушливо звернувся до коханої, назвавши її «берегинею та крилами» їхнього підрозділу.

«Перли загартувалися. 30 рочків у шлюбі, з котрих 4+ на війні. Кохання під час війни живе, а не просто існує, хоч не про квіти. Берегиня та Крила підрозділу, Ти тримаєш мій всесвіт», – написав Роберт Бровді.

Мадяр привітав дружину з річницею фото: Іnstagram.com/robert_madyar

Мадяр також поділився історією, як його дружина долучилася до війська та доповнив свій допис спільною світлиною з нею.

«Крила вкотре прибула у підрозділ 22 червня 2022 року і залишилася. Восени 2022 була мобілізована та увійшла до складу на той час ще тактичної групи. Опіка, патронат, постійне психологічне, на межі, навантаження, щит між трагедією та близькими, повноцінна передова милосердя… Наступна річниця – сонячне весілля, смагляве. Працюймо, маємо шанс увімкнути наш Український Крим!», – написав військовий.

Мадяр з дружиною Наталією фото: Іnstagram.com/robert_madyar

Нагадаємо, у червня 2025 року командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра». Позивний «Мадяр» пов’язаний саме з угорськими коренями військового. До війни він успішно займався бізнесом і брав участь у місцевому політичному житті – був депутатом Закарпатської облради 6-го скликання (достроково припинив повноваження).

7 лютого 2022 року записався в Оболонську тероборону. Був командиром взводу другої штурмової роти 206 об ТрО в підпорядкуванні 28 ОМБр ЗСУ. У складі 206 об ТрО брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки. У травні-червні 2022 року Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада безпілотних систем).