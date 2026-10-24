Сили оборони уразили хімічний комбінат у Росії та літак на аеродромі «Єйськ»

На комбінаті «Тольяттікаучук» у Росії зафіксовано вибух і пожежу

Українські військові також підтвердили пошкодження основної виробничої будівлі заводу «Протон-Електротекс» в Орлі

Протягом 23 жовтня та в ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, українські військові уразили завод, який виготовляє комплектуючі для балістичних ракет «Іскандер-М», хімічний комбінат та літак на військовому аеродромі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією із цілей українських воїнів став комбінат «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області Росії. У районі підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину.

Синтетичні каучуки, зокрема, використовують для виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. Ураження подібних підприємств впливає на ланцюги постачання сировини для російської ракетної програми.

Крім цього, українські військові повідомили про ураження літака на аеродромі «Єйськ» у Краснодарському краї РФ. Тип повітряного судна наразі не уточнюється. Ступінь його пошкодження встановлюють.

Також Сили оборони підтвердили ураження основної виробничої будівлі підприємства «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області РФ. Завод спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання та приладів.

Підприємство забезпечує повний виробничий цикл – від виготовлення кристалів до випуску готової продукції. Зокрема, «Протон-Електротекс» виготовляє модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер» та перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М».

Крім того, підприємство бере участь у виробництві бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» та його модифікацій. За інформацією Сил оборони, ураження заводу ускладнює виробництво комплектуючих для російських крилатих і балістичних ракет, якими окупанти атакують українські міста.

Нагадаємо, російські підприємства, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ, почали переносити виробничі потужності до Китаю. За даними американського дослідницького центру C4ADS, причиною стали західні санкції та труднощі із забезпеченням потреб оборонної промисловості Росії.

Зокрема, виробник мікроелектроніки «Елемент» налагодив складання чипів у КНР, а завод «СтанкоМашСтрой» заявляв про плани спільного виробництва верстатів із китайською компанією Baoji Machine Tool Group. Аналітики зазначають, що таке співробітництво дозволяє Росії підтримувати роботу військово-промислового комплексу в умовах міжнародних обмежень.