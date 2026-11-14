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Відомий командир, Герой України розповів про несподіване скорочення зарплати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий командир, Герой України розповів про несподіване скорочення зарплати
Кирило Верес наголосив, що зарплату військовослужбовців необхідно переглянути
фото: скріншот із відео

«У всіх зняли – і в комбатів, і в заступників, і в офіцерів», – сказав Кирило Верес 

Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес розповів, що у нього зменшилася зарплата. Як інформує «Главком», у інтерв’ю проєкту Pressing Верес зізнався, скільки зараз отримує. 

Так, ще улітку цього року Кирило Верес радів, бо його грошове забезпечення зросло із 51 до 101 тисячі гривень. Однак нині він повідомив, що це була «разова акція». 

«Це не значить, що я договорився. У всіх зняли – і в комбатів, і в заступників, і в офіцерів. Усе, зарплата стала вдвічі менша знову», – пояснив комбриг. 

Також Кирило Верес наголосив, що зарплату військовослужбовців необхідно переглянути. Хоча, на запитання, де взяти гроші, відповіді він не має. 

Раніше Кирило Верес розповів, яку незвичну роботу мав до війни. Він працював директором із розвитку нудиського пляжу в Києві. За словами військового, сам він на нудиському пляжі не відпочивав – було не до релаксу, бо багато працював.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

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Теги: Герой України гроші війна ЗСУ

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