Михаэля Шумахера впервые сфотографировали после трагедии



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Cупруга спортсмена борется с вымогателями, которые хотят продать снимки СМИ

Больше шести лет прошло с того момента, когда гонщик «Формулы-1» получил серьезную черепно-мозговую травму

Михаэль Шумахер проживает в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось. Однако, по новым данным, неизвестные все же нашли возможность сфотографировать гонщика на территории его дома и теперь пытаются продать снимки в СМИ за 1 миллион долларов. Супруга спортсмена Коринна Шумахер призвала полицию принять меры по отношению к человеку, который пошел на это преступление. Адвокаты семьи настаивают на том, что снятые кадры нарушают право на частную жизнь семьи. Менеджер Шумахера между тем отказывается комментировать скандал.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы - шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой, где находится и по сей день.