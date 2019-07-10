Миллионер из ОАЭ купил айсберг за $80 миллионов



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Запасов воды в айсберге хватит, чтобы решить проблему с пресной водой на 5 лет.

Арабский бизнесмен Абдулла Мухаммед Сулейман Аль Шехи, управляющий компании National Advisor Bureau Limited, потратил $80 ммиллионов, чтобы доставить в ОАЭ айсберг из Антарктиды. Он будет на месте в 2020 году (нужно преодолеть почти 9 тысяч км).

Согласно плану, бизнесмен планирует перевезти к берегам Эмиратов 2 км льда – это станет одной из главных достопримечательностей, а еще источником пресной воды (чтобы не тратиться на опреснительные установки, которые обойдутся дороже). Запасы воды в айсберге, который купил Абдулла Мухаммед, – более 75 млрд литров пресной воды (при учете, что при транспортировке пропадет около 30%). Этого хватит, чтобы решить проблему с пресной водой на 5 лет.

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