Журнал People обрав найкрасивішу жінку світу

Вперше за історію видання People вирішив запустити спецвипуск «World’s Most Beautiful» у вигляді інтерактивного додатку

Голлівудська ікона Демі Мур, яка неодноразово доводила свою силу, талант і витонченість, стала головною героїнею цьогорічного спеціального випуску World’s Most Beautiful від журналу People. У свої 62 роки акторка прикрасила обкладинку видання, підтвердивши, що краса не має віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Тріумфальне повернення до кіно

фото: Грег Свейлз для журналу PEOPLE

2024 рік став знаковим для Мур, передусім завдяки її ролі у психологічному трилері The Substance (Субстанція). Картина не тільки отримала схвальні відгуки критиків, а й принесла акторці нагороди – серед яких «Золотий глобус» та премія Гільдії кіноакторів. Хоча «Оскар» дістався іншій номінантці, Демі продемонструвала витонченість і гідність, з якими прийняла цей результат, залишаючись улюбленицею публіки.

Внутрішній світ як джерело краси

фото: Грег Свейлз для журналу PEOPLE

У своєму інтерв’ю для People Демі Мур поділилася глибокими роздумами про справжню суть краси. За її словами, вона не асоціюється лише з молодістю або зовнішністю.

«Для мене краса – це стан внутрішньої гармонії, вдячності та щирості до себе та світу», – підкреслила акторка.

Мур зазначає, що чимало часу присвячує емоційному здоров’ю, медитації та роботі над прийняттям себе. Вона також говорить про важливість відкритості, саморефлексії та любові до свого віку, а не боротьби з ним.

Родина як опора

фото: Грег Свейлз для журналу PEOPLE

Особливе місце в її житті посідає родина. Демі отримала теплі слова підтримки від своїх трьох доньок – Румер, Скаут та Таллули. Вони активно діляться у соцмережах гордістю за маму, підкреслюючи, наскільки сильно вона вплинула на їхнє життя.

Цікавим є й той факт, що привітання прийшли і від Емми Гемінг Вілліс – теперішньої дружини колишнього чоловіка Демі, Брюса Вілліса. Це ще раз свідчить про унікальний рівень довіри та поваги, що панує в їхній родинній системі.

Мур наголосила на важливості емоційної відкритості та підтримки в родині, особливо в контексті хвороби Вілліса. Вона підкреслила, що їхня спільна основа як батьків «ніколи не хиталася», навіть після розлучення.

Новий формат журналу

фото: Грег Свейлз для журналу PEOPLE

Вперше за історію видання People вирішив запустити спецвипуск World’s Most Beautiful у вигляді інтерактивного додатку. У ньому читачі можуть переглядати ексклюзивні відеоінтерв’ю, «живу» обкладинку з Мур, кадри зі знімального майданчика та ще більше матеріалів про її життя і творчість.

Також через цей додаток стартує новий проєкт – реаліті-шоу The Fourth Wall, у якому глядачі побачать інтимні моменти із життя відомих жінок, включаючи й Демі.

Символ сили, автентичності та краси

фото: Грег Свейлз для журналу PEOPLE

Цей рік ознаменувався новим етапом у житті Демі Мур. Вона стала символом того, що справжня краса полягає у впевненості, досвіді, мудрості та здатності залишатися собою попри очікування суспільства. Її історія – це натхнення для мільйонів жінок по всьому світу, нагадування про те, що в будь-якому віці можна бути прекрасною, успішною і щасливою.

Нагадаємо, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. Крім того, були запроваджені додаткові зміни, що стосуються використання штучного інтелекту, участі режисерів-біженців і процесу кастингу.