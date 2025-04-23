Журнал People обрав найкрасивішу жінку світу
Вперше за історію видання People вирішив запустити спецвипуск «World’s Most Beautiful» у вигляді інтерактивного додатку
Голлівудська ікона Демі Мур, яка неодноразово доводила свою силу, талант і витонченість, стала головною героїнею цьогорічного спеціального випуску World’s Most Beautiful від журналу People. У свої 62 роки акторка прикрасила обкладинку видання, підтвердивши, що краса не має віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.
Тріумфальне повернення до кіно
2024 рік став знаковим для Мур, передусім завдяки її ролі у психологічному трилері The Substance (Субстанція). Картина не тільки отримала схвальні відгуки критиків, а й принесла акторці нагороди – серед яких «Золотий глобус» та премія Гільдії кіноакторів. Хоча «Оскар» дістався іншій номінантці, Демі продемонструвала витонченість і гідність, з якими прийняла цей результат, залишаючись улюбленицею публіки.
Внутрішній світ як джерело краси
У своєму інтерв’ю для People Демі Мур поділилася глибокими роздумами про справжню суть краси. За її словами, вона не асоціюється лише з молодістю або зовнішністю.
«Для мене краса – це стан внутрішньої гармонії, вдячності та щирості до себе та світу», – підкреслила акторка.
Мур зазначає, що чимало часу присвячує емоційному здоров’ю, медитації та роботі над прийняттям себе. Вона також говорить про важливість відкритості, саморефлексії та любові до свого віку, а не боротьби з ним.
Родина як опора
Особливе місце в її житті посідає родина. Демі отримала теплі слова підтримки від своїх трьох доньок – Румер, Скаут та Таллули. Вони активно діляться у соцмережах гордістю за маму, підкреслюючи, наскільки сильно вона вплинула на їхнє життя.
Цікавим є й той факт, що привітання прийшли і від Емми Гемінг Вілліс – теперішньої дружини колишнього чоловіка Демі, Брюса Вілліса. Це ще раз свідчить про унікальний рівень довіри та поваги, що панує в їхній родинній системі.
Мур наголосила на важливості емоційної відкритості та підтримки в родині, особливо в контексті хвороби Вілліса. Вона підкреслила, що їхня спільна основа як батьків «ніколи не хиталася», навіть після розлучення.
Новий формат журналу
Вперше за історію видання People вирішив запустити спецвипуск World’s Most Beautiful у вигляді інтерактивного додатку. У ньому читачі можуть переглядати ексклюзивні відеоінтерв’ю, «живу» обкладинку з Мур, кадри зі знімального майданчика та ще більше матеріалів про її життя і творчість.
Також через цей додаток стартує новий проєкт – реаліті-шоу The Fourth Wall, у якому глядачі побачать інтимні моменти із життя відомих жінок, включаючи й Демі.
Символ сили, автентичності та краси
Цей рік ознаменувався новим етапом у житті Демі Мур. Вона стала символом того, що справжня краса полягає у впевненості, досвіді, мудрості та здатності залишатися собою попри очікування суспільства. Її історія – це натхнення для мільйонів жінок по всьому світу, нагадування про те, що в будь-якому віці можна бути прекрасною, успішною і щасливою.
Нагадаємо, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. Крім того, були запроваджені додаткові зміни, що стосуються використання штучного інтелекту, участі режисерів-біженців і процесу кастингу.
Коментарі — 0