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Календар рибалки на травень 2025 року: дні найкращого кльову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар рибалки на травень 2025 року: дні найкращого кльову
Кращі дні для рибалки у травні 2025 року: коли і на що ловити, щоб повернутися додому з трофеями
фото: freepik.com

Не пропусти дні великого кльову! Детальний календар із порадами та застереженнями для рибалок у травні 2025

Травень – це час, коли природа оживає після зими, вода прогрівається, а риба стає активнішою після нересту. Саме зараз ловити рибу особливо цікаво, але водночас потрібно пам’ятати про обмеження і відповідально ставитися до природи.

Щоб риболовля була успішною і ви могли скористатися всіма перевагами цього місяця, «Главком» підготував детальний календар рибалки на вересень.

Календар рибалки на травень 2025

Для справжніх шанувальників риболовлі незамінним супутником стає календар рибалки на травень 2025 року. Цей практичний гід поєднує в собі астрономічні знання про фази Місяця, прогнози кльову та особливості поведінки риби в українських водоймах. Завдяки точним спостереженням за природними ритмами та рекомендаціям щодо наживки і місць лову, рибалки отримують можливість максимально ефективно планувати свої виходи на воду та здобувати вражаючі трофеї.

Календар рибалки на травень 2025
Календар рибалки на травень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Дні травня 2025 року за активністю кльову

Найкраще клювання:

  • 2–4 травня;
  • 11–13 травня;
  • 25–28 травня.

Добре клювання:

  • 5–7 травня;
  • 14–16 травня;
  • 24 травня;
  • 29–30 травня.

Слабке клювання:

  • 1 травня;
  • 8–10 травня;
  • 17–19 травня;
  • 22–23 травня;
  • 31 травня.

Погане клювання:

  • 9 травня;
  • 20–21 травня.

Фази Місяця і кльов у травні 2025 року

  • 1 травня – перша чверть (активність риби середня);
  • 12 травня – повня (посилене клювання, особливо хижої риби);
  • 19 травня – остання чверть (активність слабшає);
  • 27 травня – молодик (можливий підйом активності).

Яка риба найкраще клює у травні

У травні, коли природа остаточно прокидається після зими, води наповнюються життям. Поступове прогрівання водойм стимулює рибу до активного годування після нересту. Довші сонячні дні і помірна температура води створюють ідеальні умови для вдалої риболовлі, а вибір правильного місця і наживки стає ключем до вдалого улову.

Мирна риба:

  • Карась – один із найактивніших у травні, особливо в теплих водоймах після прогрівання.
  • Лящ – добре клює на глибинах у річках і водосховищах.
  • Карп – починає активно годуватися після нересту (залежить від температури води).
  • Плітка – особливо активна на середніх і малих річках.
  • Лин – виходить годуватися в теплих, зарослих водоймах.

Хижа риба:

  • Щука – активно ловиться в травні після завершення нересту (на мілководді, біля трави).
  • Окунь – добре клює вранці й увечері.
  • Судак – особливо активний після повного місяця та ближче до кінця місяця, коли вода ще не надто прогріта.

На що краще ловити у травні

У травні риба особливо активно реагує на натуральні наживки, бо після нересту їй потрібно відновити сили:

Для мирної риби:

  • Карась – манка, тісто, опариші, варена кукурудза.
  • Лящ – опариші, мотиль, пшоно, ароматизовані прикормки (макуха, аніс).
  • Карп – солодкі бойли (полуниця, ваніль), горох, кукурудза.
  • Плітка – мотиль, опариш, тісто на гачку.
  • Лин – мотиль, черв'як, тісто з часниковим ароматом.

Для хижої риби:

  • Щука – великі воблери, силіконові приманки (твістери), блешні середнього розміру.
  • Окунь – маленькі вертушки, твістери, мотиль на мормишку.
  • Судак – джиг-приманки темних відтінків, середній живець (плітка, окунець).

Короткі поради:

  • У травні краще не використовувати надто яскраві кольори наживок для мирної риби – вода ще не надто прогрілася і риба обережна.
  • Хижакам подобаються контрастні приманки у похмуру погоду і натуральні кольори в ясну погоду.
  • Прикормку робіть помірно ароматною: занадто сильний запах може насторожити рибу.

Кращі місця для риболовлі у травні 2025 року

Київська область

  • Канівське водосховище – щука, судак, окунь.
  • Річка Десна – лящ, карась, сом.

Черкаська область

  • Дніпро біля Черкас – чудові місця для лову ляща, судака та сома.
  • Кременчуцьке водосховище – карп, білий амур, щука.

Одеська область

  • Дністровський лиман – судак, окунь, карась.
  • Тилігульський лиман – плітка, карась, короп.

Харківська область

  • Печенізьке водосховище – окунь, судак, щука.

Львівська область

  • Річка Стрий – форель, окунь.
  • Озеро Задорожнє – короп, амур.

Закарпаття

  • Тиса – форель, харіус, головень.
  • Озеро Синевир – щука, окунь.

Дніпропетровська область

  • Самарське водосховище – сом, судак, карась.
  • Річка Оріль – лящ, карась.

Полтавська область

  • Річка Псел – окунь, щука, лящ.
  • Ворскла – карась, плітка.

Порада:

  • У травні варто обирати місця з чистою, прогрітою водою, помірною течією та достатньою кількістю природних укриттів для риби – корчів, затоплених дерев, заростей.

Найкращі місця для риболовлі в Україні у травні 2025

Топ-5 водойм для лову хижака:

  • Канівське водосховище – щука, судак, окунь.
  • Печенізьке водосховище – судак, щука, окунь.
  • Дністровський лиман – судак, окунь.
  • Кременчуцьке водосховище – щука, судак.
  • Тиса (Закарпаття) – форель, головень.

Топ-5 водойм для лову мирної риби:

  • Дніпро біля Черкас – лящ, карась, карп.
  • Кременчуцьке водосховище – карп, лящ.
  • Ворскла (Полтавщина) – карась, плітка.
  • Річка Стрий (Львівщина) – плотва, лящ.
  • Озеро Задорожнє (Львівська обл.) – карп, білий амур.

Штрафи за порушення правил риболовлі

У травні триває активний період нересту багатьох видів риби. Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах під час нересту зазвичай триває з 1 квітня по 30 червня, однак тривалість цього періоду може відрізнятися, залежно від регіону.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи мають на меті захист водних біоресурсів та підтримання екологічного балансу у водоймах. Тому важливо, щоб рибалки-аматори були в курсі чинних правил і дотримувалися їх, щоб уникнути правових наслідків і сприяти збереженню природи.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Зверніть увагу: через воєнний стан в окремих областях можуть бути встановлені обмеження на відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення від місцевих органів влади щодо актуальних дозволів і заборон на доступ до водних об'єктів у вашій місцевості.

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Теги: екологія рибальство водойма риба календар

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