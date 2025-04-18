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Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
Муніципали провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками
фото: Муніципальна охорона

Про небезпечні розваги дітей повідомила перехожа

Столичні муніципали виявили підлітків, які стріляли з пневматичного пістолета в Парку Партизанської Слави. Зброю вилучено, з дітьми та батьками проведено бесіду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне обєднання «Муніципальна охорона». 

Повідомляється, що в одного з хлопців знайшли пневматичний пістолет. Подія трапилася в «Парку Партизанської Слави».

Про небезпечні розваги дітей повідомила перехожа. Жінка сказала, що хлопці стріляють з пістолета.

Патрульні «Муніципальної охорони» виявили на місці трьох хлопців, 2011 та 2013 років народження. В одного із них був пістолет, із якого вони стріляли по банках.

Пістолет, вилучений у підлітків
Пістолет, вилучений у підлітків
фото: Муніципальна охорона/Facebook

Співробітники поліції, які прибули на виклик, оглянули зброю та зʼясували, що це пневматичний пістолет (його вилучили).

Муніципали провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками. 

Нагадаємо, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Згодом стало відомо, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. 

Теги: жінка охорона пістолет діти Київ зброя

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