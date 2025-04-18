Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
Про небезпечні розваги дітей повідомила перехожа
Столичні муніципали виявили підлітків, які стріляли з пневматичного пістолета в Парку Партизанської Слави. Зброю вилучено, з дітьми та батьками проведено бесіду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне обєднання «Муніципальна охорона».
Повідомляється, що в одного з хлопців знайшли пневматичний пістолет. Подія трапилася в «Парку Партизанської Слави».
Про небезпечні розваги дітей повідомила перехожа. Жінка сказала, що хлопці стріляють з пістолета.
Патрульні «Муніципальної охорони» виявили на місці трьох хлопців, 2011 та 2013 років народження. В одного із них був пістолет, із якого вони стріляли по банках.
Співробітники поліції, які прибули на виклик, оглянули зброю та зʼясували, що це пневматичний пістолет (його вилучили).
Муніципали провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками.
Нагадаємо, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».
Згодом стало відомо, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності.
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