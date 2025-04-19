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У Польщі жінка вперше стала пілотом винищувача F-16

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Польщі жінка вперше стала пілотом винищувача F-16
Польща періодично підіймає свою авіацію, зокрема й F-16, через російські обстріли України
фото: Владислав Косіняк-Камиш/Х

Офіцерка пройшла підготовку в США

Уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Важлива новина для наших ВПС і всієї польської армії – перша жінка стала пілотом F-16. Вона пройшла навчання в США і тепер може пілотувати наші винищувачі», – написав Косіняк-Камиш у Х.

За словами міністра, пілотеса служить на 32-й тактичній авіаційній базі у місті Ласьк, розташованому в центральній частині країни. Імені військовослужбовиці Косіняк-Камиш не уточнив.

Міністр національної оборони зазначив, що ще одна жінка, яка зможе пілотувати F-16, наразі проходить навчання на 31-й базі у Кшесіні.

До слова, Польща періодично підіймає свою авіацію, зокрема й F-16, через російські обстріли України. Втім, наразі польські війська не залучають до збиття ворожих цілей.

Також український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю та поділився бойовим досвідом.

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Теги: Польща міністр навчання жінка F-16

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