Обстріл Харкова та Запоріжжя, рекордна промова сенатора: головне за ніч

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області – ОВА

Росіяни обстріляли Харків та Запоріжжя, вибухова ніч в Росії, сенатор США виголосив рекордну промову, яка тривала 25 годин, США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

У ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста. Більшість влучань у промисловій зоні.

Внаслідок вибухів ще досі тривають пожежі в різних складських та виробничих приміщеннях – висотних та одноповерхових.

Є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.

Удар по Запоріжжю

Увечері 1 квітня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина. Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення. Очілький Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

Промова Букера тривала 25 годин і 4 хвилин, що вже ввійшла в історію

Сенатор США Корі Букер завершив найдовшу в історії Сенату промову, критикуючи політику Дональда Трампа. Букер перевершив промову сенатора Строма Термонда, яка тривала 24 години та 18 хвилин у 1957 році. Промова Букера тривала 25 годин і 4 хвилини.

Сенатор від Нью-Джерсі висловився проти політики президента США у сферах соціального забезпечення, охорони здоров’я, імміграції.

Сенатор Круз, промова якого в 2013 році тривала 21 годину, сказав, що його порада Букеру була простою: «Носіть зручне взуття і не пийте воду». Букер відповідав на запитання колег, його виступ не був безперервним.

У Таганрозі Ростовської області прогриміла серія вибухів

Місцеві повідомили, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі. Повідомляється, що невідомі дрони атакували Ростовську область. Мешканці Таганрогу чули щонайменше чотири потужних вибухи. Кажуть, що спрацювали сили ППО.

Зазначено, що дві багатоповерхівки зазнали пошкоджень через падіння уламків, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджені автівки. Згодом стало відомо про поранених. Двоє чоловіків отримали поранення через атаку, у них опіки та численні порізи на тілі. Їх оглядають лікарі.

США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів, якими атакує Росія

США оголосили про нові санкції проти шести компаній і двох громадян Ірану, які брали участь у постачанні західних компонентів для іранських безпілотників.

«Рішення, яке послабить здатність росії використовувати іранські дрони для атак на українські міста та інфраструктуру: США запровадили санкції проти шести юридичних і двох фізичних осіб, які причетні до закупівлі компонентів дронів в інтересах підсанкційної іранської компанії», – написала Посол України в США Маркарова.

Під дію американських санкцій потрапили три компанії з різних юрисдикцій (Іран, КНР, ОАЕ) та два громадянина Ірану, які причетні до мережі закупівлі західних компонентів для дронів в інтересах підсанкційної іранської компанії Qods Aviation Industries.

Також санкції ввели проти трьох компаній з ОАЕ (Diamond Castle, Future Trends, Phenomena), які надавали фінансові послуги при закупівлі західних компонентів БПЛА.