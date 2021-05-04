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    Модный бренд выпустил сумки в виде дроидов из «Звездных войн». Они целиком покрыты стразами

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    Модный бренд выпустил сумки в виде дроидов из «Звездных войн». Они целиком покрыты стразами

    Компания выпустила их специально ко Дню «Звездных войн»

    Марка Judith Leiber Couture выпустила мини-сумки в виде дроида R2-D2 из «Звездных войн». Это специальная коллекция ко Дню «Звездных войн», который фанаты саги отмечают 4 мая.

    Сумки вышли в двух вариантах: оригинальном бело-синем цвете R2-D2 и в золотой версии. Каждая покрыта стразами — на одного дроида требуется 9000 кристаллов, и в золотой версии они покрыты настоящим 24-каратным золотом.

    «Мне всегда нравился R2-D2. В этом персонаже столько радости и ностальгии. R2-D2 вневременной, причудливый и очаровательный — атрибуты, присущие и нашим сумкам», — рассказала креативный директор марки Яна Мэтисон.

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    Модный бренд выпустил сумки в виде дроидов из «Звездных войн». Они целиком покрыты стразами
    Модный бренд выпустил сумки в виде дроидов из «Звездных войн». Они целиком покрыты стразами

    Сумки-дроиды поступят в продажу 4 мая, их можно будет купить на сайте Judith Leiber, цена каждой составит $5495.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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