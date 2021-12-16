Молодая и высокая: Андрей Богдан вышел в свет со своей новой девушкой (фото)

Прошла закрытая вечеринка в честь дня рождения Андрея Богдана

На праздник в честь 45-летия бизнесмена съехалось немало гостей, среди которых были «Слуги народа», телеведущий Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман и, как сообщают источники, даже заезжал Арсен Аваков, экс-министр МВД.

Явно среди приглашенных была и его новая пассия, имя которой нам стало известно. Так, на днях Андрей вывел в свет брюнетку модельной внешности. Пара вместе посетила званый ужин бутика элитных аксессуаров Noblesse. Мероприятие проходило в загородном ресторане Harvest. Там была представлена новая коллекция роскошных швейцарских часов Girard-Perregaux и ювелирные украшения итальянского бренда Pasquale Bruni.

Богдан был в вязанном кардигане с норковым воротником, трикотажной рубашке и брюках в стиле кэжуал. Его спутница во всем черном: коктейльном платье замысловатого кроя и жакете поверх.

Новая девушка бизнесмена – Оксана Ватаманюк, модель из Черновцов, ей 26 лет. В 2019 году она стала третьей вице-мисс Украина Вселенная. Она телеведущая на канале о моде Fasion TV, а также преподаватель дефиле. Сейчас она получаете третье высшее образование (к филологическому и музыкальному добавится еще диплом Института украинского языка НАН Украины).

В прошлом году Оксана успела засветиться и в политике, как член черновицкой ячейки партии «За майбутне».

А в ноябре красавица родом с Буковины в интервью журналу «Завидные невесты» рассказала, каким для нее является идеал мужчины.

«Ответственный, надежный человек, с высоким моральным, духовным и интеллектуальным уровнем. Также для меня важно, чтоб мужчина был не только любимым человеком, но и лучшим другом и партнером», – пояснила Ватаманюк.