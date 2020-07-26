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    Жизнь

    Монашку московского монастыря заставили продать свой элитный Mercedes-Benz

    • Розсилка
    Монашку московского монастыря заставили продать свой элитный Mercedes-Benz

    На Mercedes-Benz игуменья ездит почти 20 лет

    Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию продать свой Mercedes Benz за 10 миллионов рублей ($140 тысяч), сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

    Игуменья Феофания, которая руководит гостиницами РПЦ, купила автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 миллионов рублей, выяснили «Открытые медиа».

    Феофания, в миру Ольга Мискина, 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, а также управляет православной гимназией в Троице-Лыкове. Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года возглавляет гостиницу «Даниловская» рядом с подворьем патриарха.

    На Mercedes-Benz игуменья ездит почти 20 лет — с тех пор, как она стала настоятельницей Покровского монастыря, в ее автопарке сменилось как минимум четыре автомобиля этой марки, следует из регистрационных данных. В 2016-м, спустя год после открытия гостиницы «Покровской», Феофания купила Mercedes-Benz S500 4MATIC нового поколения. По данным «Открытых медиа», автомобиль обошелся ей в 9,5 миллиона рублей (($140 тысяч)).

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    автомобиль патриарх
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