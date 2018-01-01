Экс-участница «ВИА Гры» поделилась пикантным фото и рецептом блинов

Артистка рассказала, как готовить блины, от которых не поправляешься

Бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, которая в 2006 году получила титул «Мисс Россия», опубликовала в Instagram интимное фото, под которым выложила рецепт приготовления блинов на Масленицу, сообщает «Главком». Артистка предстает в эффектном кружевном белье. Ее руки и плоский живот

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Татьяна Котова

Артистка рассказала, как готовить блины, от которых не поправляешься

Бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, которая в 2006 году получила титул «Мисс Россия», опубликовала в Instagram интимное фото, под которым выложила рецепт приготовления блинов на Масленицу, сообщает «Главком».

Артистка предстает в эффектном кружевном белье. Ее руки и плоский живот испачканы мукой. А в подписи под снимком она поделилась опытом приготовления блинов, которые не навредят фигуре.

«Вместо яиц использую только белки, заменяю обычную муку на гречневую, овсяную, амарантовую, ржаную или льняную, молоко добавляю до 2,5% жирности, так как не признаю обезжиренные продукты, а жарить предпочитаю на сковороде с хорошим антипригарным покрытием с минимальным количеством масла или без него», - пишет Татьяна.

В комментариях многие восхищаются внешностью певицы. Некоторые в связи с этим решили поделиться собственными рецептами приготовления блинов и начинки к ним. «Хочу попробовать блинчики вашего личного приготовления, это в хорошем смысле», – написал один из комментаторов.