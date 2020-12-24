На «Интере» – премьера триллера «Переводчики»

На создание картины режиссера Режиса Руансара вдохновила статья о переводе книги «Инферно» американского писателя Дэна Брауна

оригинальное название – Les traducteurs). В субботу, 26 декабря, в 20:30 в эфире телеканала «Интер» – премьера франко-бельгийского детективного триллера «Переводчики»

Издатель Эрик Ангстрем готовит выпуск заключительного тома мирового бестселлера, автором которого является загадочный писатель Оскар Брах. По его задумке, продажа книги должна одновременно стартовать в девяти странах, показавших лучшие результаты по распространению предыдущих двух томов. Для этого он нанимает девять переводчиков. В условиях полной изоляции и секретности они работают над переводом текста последней части романа – каждый на свой язык. Однако принятые меры предосторожности не срабатывают: первые десять страниц третьего тома публикуются таинственным хакером в Интернете. Пытаясь спасти издательство от разорения, Ангстерм начинает расследование – как произошла утечка? Тем временем хакер требует огромную сумму, грозя опубликовать в сети и остальную часть романа...

На создание картины режиссера Режиса Руансара вдохновила статья о переводе книги «Инферно» американского писателя Дэна Брауна: в ней говорилось, что 12 переводчиков были заперты в бункере в Италии, предварительно сдав все смартфоны. Во Франции переводчики считаются соавторами произведений и получают в среднем 2% от продаж, поэтому относятся к своей работе сверхответственно. А вот в других странах такого нет – и герои фильма Руансара работают за достаточно скромный гонорар.

Режиссер признается, что давно хотел снять триллер или детектив в стиле Агаты Кристи: «В моем доме обожали ее романы. Правда, меня писательница интересовала больше как личность – она стала одной из первых женщин-писателей в Англии, добившейся такого успеха. Поэтому внимательные зрители смогут найти отсылки к ее творчеству в моем фильме». Чтобы максимально правдоподобно показать характер и специфику работы героев, режиссер консультировался с известными переводчиками. Одним из них был Николя Ришар, который занимался переводом Томаса Пинчора – автора, чья личность до сих пор остается загадкой.

Съемки фильма проходили на протяжении трех месяцев. Больше всего времени ушло на кастинг героев. Собралась международная команда: актеры – представители разных национальностей, как и их персонажи. «Было непросто найти подходящих актеров для ролей, если учесть, что при этом они должны еще и свободно говорить по-французски, – добавляет режиссер. – Нам пришлось сделать поблажку только для грека Манолиса Мавроматакиса – он не говорит по-французски, хотя и хорошо понимает язык».

Роль тираничного издателя взял на себя актер Ламбер Вильсон. Также в картине сыграли Ольга Куриленко, Алекс Лоутер и Сидсе Бабетт Кнудсен.

«Думаю, в конечном итоге мой фильм получился намного мрачнее, чем предполагалось сценарием, – признается режиссер. – Но это сделало сильнее юмористические монологи в драматических сценах. Знаете, я часто думаю об этом парадоксе, который прослеживается в нашей жизни: даже в самые светлые моменты мы все еще чувствуем приближение темноты, и наоборот».

Удастся ли издателю разобраться в ситуации и найти злоумышленника? Смотрите триллер «Переводчики» в субботу, 26 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер».