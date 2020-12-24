На «Интере» – премьера триллера «Переводчики»
На создание картины режиссера Режиса Руансара вдохновила статья о переводе книги «Инферно» американского писателя Дэна Брауна
Издатель Эрик Ангстрем готовит выпуск заключительного тома мирового бестселлера, автором которого является загадочный писатель Оскар Брах. По его задумке, продажа книги должна одновременно стартовать в девяти странах, показавших лучшие результаты по распространению предыдущих двух томов. Для этого он нанимает девять переводчиков. В условиях полной изоляции и секретности они работают над переводом текста последней части романа – каждый на свой язык. Однако принятые меры предосторожности не срабатывают: первые десять страниц третьего тома публикуются таинственным хакером в Интернете. Пытаясь спасти издательство от разорения, Ангстерм начинает расследование – как произошла утечка? Тем временем хакер требует огромную сумму, грозя опубликовать в сети и остальную часть романа...
На создание картины режиссера Режиса Руансара вдохновила статья о переводе книги «Инферно» американского писателя Дэна Брауна: в ней говорилось, что 12 переводчиков были заперты в бункере в Италии, предварительно сдав все смартфоны. Во Франции переводчики считаются соавторами произведений и получают в среднем 2% от продаж, поэтому относятся к своей работе сверхответственно. А вот в других странах такого нет – и герои фильма Руансара работают за достаточно скромный гонорар.
Режиссер признается, что давно хотел снять триллер или детектив в стиле Агаты Кристи: «В моем доме обожали ее романы. Правда, меня писательница интересовала больше как личность – она стала одной из первых женщин-писателей в Англии, добившейся такого успеха. Поэтому внимательные зрители смогут найти отсылки к ее творчеству в моем фильме». Чтобы максимально правдоподобно показать характер и специфику работы героев, режиссер консультировался с известными переводчиками. Одним из них был Николя Ришар, который занимался переводом Томаса Пинчора – автора, чья личность до сих пор остается загадкой.
Съемки фильма проходили на протяжении трех месяцев. Больше всего времени ушло на кастинг героев. Собралась международная команда: актеры – представители разных национальностей, как и их персонажи. «Было непросто найти подходящих актеров для ролей, если учесть, что при этом они должны еще и свободно говорить по-французски, – добавляет режиссер. – Нам пришлось сделать поблажку только для грека Манолиса Мавроматакиса – он не говорит по-французски, хотя и хорошо понимает язык».
Роль тираничного издателя взял на себя актер Ламбер Вильсон. Также в картине сыграли Ольга Куриленко, Алекс Лоутер и Сидсе Бабетт Кнудсен.
«Думаю, в конечном итоге мой фильм получился намного мрачнее, чем предполагалось сценарием, – признается режиссер. – Но это сделало сильнее юмористические монологи в драматических сценах. Знаете, я часто думаю об этом парадоксе, который прослеживается в нашей жизни: даже в самые светлые моменты мы все еще чувствуем приближение темноты, и наоборот».
Удастся ли издателю разобраться в ситуации и найти злоумышленника? Смотрите триллер «Переводчики» в субботу, 26 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер».