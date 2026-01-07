Головна Скотч Життя
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дружину Усика розкритикували через шубу з натурального хутра шиншили
фото: usyk_kate1505

Катерина причинила хвилю обурення в мережі

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина опинилася в центрі скандалу після того, як опублікувала у соцмережах фото з відпочинку в Буковелі у шубі з натурального хутра шиншили вартістю понад мільйон гривень. Користувачі мережі активно обговорюють етичність такого вибору та висловлюють різні думки щодо використання хутра для моди. Про це повідомляє «Главком».

Подружжя Усиків разом із дітьми провели зимові свята на гірськолижному курорті. Катерина Усик опублікувала у соцмережах фото з сімейної прогулянки та зазначила, що Новий рік для неї – тепле й родинне свято. Втім, увага підписників швидко зосередилася не на відпочинку, а на її образі.

Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень фото 1
фото: usyk_kate1505
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень фото 2
фото: usyk_kate1505

Користувачі швидко ідентифікували модель та знайшли її на сайті бренду MalaMati – вартість виробу перевищує мільйон гривень. Частину аудиторії обурив факт використання натурального хутра, адже, за даними з відкритих джерел, для пошиття однієї такої шуби потрібно від 150 до 200 тварин.

фото: MalaMati шуба

Водночас у мережі звучали й протилежні думки. Деякі користувачі зазначили, що родина Усиків має право на дорогі речі, адже спортсмен заробляє кошти чесно та активно допомагає армії й благодійним ініціативам. Дискусія щодо шуби переросла у ширше обговорення теми використання натурального хутра у сучасному суспільстві.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що не планує балотуватися в президенти.

Дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Катерина раніше розповіла, як веде сімейний бізнес, пригадавши невдалий досвід ексфорварда київського «Динамо» Артема Мілевського. 

