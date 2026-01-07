Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень

Катерина причинила хвилю обурення в мережі

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина опинилася в центрі скандалу після того, як опублікувала у соцмережах фото з відпочинку в Буковелі у шубі з натурального хутра шиншили вартістю понад мільйон гривень. Користувачі мережі активно обговорюють етичність такого вибору та висловлюють різні думки щодо використання хутра для моди. Про це повідомляє «Главком».

Подружжя Усиків разом із дітьми провели зимові свята на гірськолижному курорті. Катерина Усик опублікувала у соцмережах фото з сімейної прогулянки та зазначила, що Новий рік для неї – тепле й родинне свято. Втім, увага підписників швидко зосередилася не на відпочинку, а на її образі.

Користувачі швидко ідентифікували модель та знайшли її на сайті бренду MalaMati – вартість виробу перевищує мільйон гривень. Частину аудиторії обурив факт використання натурального хутра, адже, за даними з відкритих джерел, для пошиття однієї такої шуби потрібно від 150 до 200 тварин.

Водночас у мережі звучали й протилежні думки. Деякі користувачі зазначили, що родина Усиків має право на дорогі речі, адже спортсмен заробляє кошти чесно та активно допомагає армії й благодійним ініціативам. Дискусія щодо шуби переросла у ширше обговорення теми використання натурального хутра у сучасному суспільстві.

