Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців

Федина: Волонтерство – це не лише донати, але й зробити справу там, де це треба

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина закликала громадян долучитися до прибирання вулиць від снігу. За її словами, чимало пішохідних маршрутів залишаються нерозчищеними вже кілька днів, що створює труднощі для пересування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки у Facebook.

«А мій ранок розпочався із розчистки вулиці... не моєї, а тої, по якій критично іти. Особливо мамам з візочками, їх ніхто не пропустить, по снігу пересуватися нереально, а вулицю третій день не розчищають. Можете собі уявити скільки снігу. І жоден прибиральник (ця) не справиться сам», – йдеться у дописі.

Нардепка додала: «Тому прошу, кожен в кого є нагода, почистіть хоч біля себе, свого під'їзду, там де особливо треба. Разом ми зможемо впоратися. Бо волонтерство – це не лише донати, але й зробити справу там, де це треба, без зайвих нагадувань».

Нагадаємо, що в Україну послідовно надходять південні циклони, що спричиняють хвилю складної погоди з різкими коливаннями температури та інтенсивності опадів.

Як повідомлялося, у середу, 7 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу.