Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Комплект одягу венесуельського диктатора коштує приблизно $260
фото: Truth Social/realDonaldTrump

Світова зацікавленість до Nike Tech Fleece підскочила до небувалих показників

Фото затриманого очільника Венесуели Ніколаса Мадуро, яке оприлюднив президент США Дональд Трамп, спричинило справжній ажіотаж. Сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece, у якому був диктатор, розлетівся зі складів упродовж лічених годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dpa.

Завдяки увазі соцмереж і медіа, світова зацікавленість у Tech Fleece підскочила до небувалих показників. За даними Google, кількість пошукових запитів щодо костюма збільшилася в кілька разів, а в США та низці європейських країн деякі розміри просто не знайти.

Деякі покупці навіть дали комплекту неофіційну назву, пов’язану з операцією із затримання венесуельського президента, перетворивши гучну політичну подію на інтернет-мем і комерційний успіх для спортивного бренду.

Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з лінії повсякденного та спортивного одягу американського бренду, що виготовляється з переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів фото 1

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) коштує у США $140 (близько 5 923 грн). Це тепла і легка модель толстовки, призначена для комфортних тренувань у прохолодну погоду.

В Україні така модель коштує майже $187, тобто 7 899 грн, однак зі знижкою її можна купити навіть дешевше, ніж у країні, в якій зареєстровано бренд, усього за $130 або ж 5 529 грн.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів фото 2

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) коштують у США $120 (близько 5 076 грн). Штани мають високі манжети, щоб взуття залишалося видимим, і є частиною класичних моделей лінійки.

В Україні нижню частину костюма можна купити за $113 або ж за 4 799 грн.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів фото 3

Тобто повний комплект одягу диктатора, зроблений із 53% бавовни і 47% поліестеру, коштує приблизно $260.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів.

Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Сьогодні, 04:28
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP
Чому Трамп не хоче бачити Мачадо президентом Венесуели: пояснення WP
Сьогодні, 00:10
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
CNN: Трамп заявив, що США відповідають за Венесуелу
Вчора, 03:51
Демонстранти в Іспанії спалюють прапор США під час протесту проти дій Сполучених Штатів у Венесуелі
Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч
4 сiчня, 06:19
Людина тримає зображення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, коли прихильники уряду збираються після удару США по Венесуелі
Чи було захоплення президента Венесуели США законним? Пояснення Reuters
4 сiчня, 04:15
Протестувальники на Таймс-сквер у Нью-Йорку
По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
4 сiчня, 02:58
«Щось доведеться робити з Мексикою», – пригрозив Трамп
Після операції в Венесуелі Трамп пригрозив іще одній країні
3 сiчня, 18:37
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
21 грудня, 2025, 07:42
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
17 грудня, 2025, 02:25

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів

