Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів

Світова зацікавленість до Nike Tech Fleece підскочила до небувалих показників

Фото затриманого очільника Венесуели Ніколаса Мадуро, яке оприлюднив президент США Дональд Трамп, спричинило справжній ажіотаж. Сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece, у якому був диктатор, розлетівся зі складів упродовж лічених годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dpa.

Завдяки увазі соцмереж і медіа, світова зацікавленість у Tech Fleece підскочила до небувалих показників. За даними Google, кількість пошукових запитів щодо костюма збільшилася в кілька разів, а в США та низці європейських країн деякі розміри просто не знайти.

Деякі покупці навіть дали комплекту неофіційну назву, пов’язану з операцією із затримання венесуельського президента, перетворивши гучну політичну подію на інтернет-мем і комерційний успіх для спортивного бренду.

Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з лінії повсякденного та спортивного одягу американського бренду, що виготовляється з переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) коштує у США $140 (близько 5 923 грн). Це тепла і легка модель толстовки, призначена для комфортних тренувань у прохолодну погоду.

В Україні така модель коштує майже $187, тобто 7 899 грн, однак зі знижкою її можна купити навіть дешевше, ніж у країні, в якій зареєстровано бренд, усього за $130 або ж 5 529 грн.

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) коштують у США $120 (близько 5 076 грн). Штани мають високі манжети, щоб взуття залишалося видимим, і є частиною класичних моделей лінійки.

В Україні нижню частину костюма можна купити за $113 або ж за 4 799 грн.

Тобто повний комплект одягу диктатора, зроблений із 53% бавовни і 47% поліестеру, коштує приблизно $260.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів.