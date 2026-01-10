Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба

На лацкані піджака Трампа з’явилася мініатюрна фігурка самого президента

Під час зустрічі з керівниками нафтових компаній у Білому домі Дональд Трамп привернув увагу журналістів новою деталлю свого гардероба. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поруч із традиційним значком американського прапора на лацкані його піджака з’явилася мініатюрна фігурка самого президента, яку він назвав «Щасливим Трампом».

Аксесуар є карикатурним зображенням політика з великою головою та відкритим ротом, що нагадує популярні фігурки-баблхеди. Трамп не став розкривати особу дарувальника, але охоче продемонстрував значок репортерам, супроводжуючи це іронічним коментарем щодо свого характеру.

Президент зауважив, що назва значка контрастує з його внутрішнім станом, оскільки він «ніколи не буває щасливим чи повністю задоволеним». Трамп додав, що його задоволення залежить виключно від успіху гасла «Зробимо Америку знову великою», зазначивши з посмішкою, що країна вже максимально наблизилася до цієї мети.

Раніше президент США Дональд Трамп у інтерв’ю Fox News висловив невдоволення Нобелівським комітетом через те, що йому не присудили премію миру. «Я зупинив вісім воєн, і я думаю, що це стало великою ганьбою для Норвегії», – сказав Трамп, маючи на увазі рішення дати премію не йому.

«Коли ви врегульовуєте вісім воєн, зазвичай за кожну війну дають по одній, тому що деякі із цих воєн тривали 30 років», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News прокоментував свої суперечливі заяви щодо лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Трамп висловив переконання, що опозиціонерка не повинна була ставати лауреаткою Нобелівської премії миру – нагороди, на яку сам Трамп неодноразово претендував. Водночас глава Білого дому заперечив твердження преси про те, що саме ця образа вплинула на його рішення не підтримувати її кандидатуру на пост президента Венесуели.