Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Популярна компанія дитячого харчування відкликає свою продукцію у світі через можливий токсин

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Nestlе оголосила про глобальне відкликання окремих партій дитячого харчування
фото з відкритих джерел

Компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам

Швейцарська компанія Nestlе оголосила про глобальне відкликання окремих партій дитячого харчування через побоювання щодо наявності токсину, який може викликати харчове отруєння. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За інформацією компанії, йдеться про продукти SMA та суміші для подальшого годування, які могли містити цереулід – токсин, що здатний спричинити нудоту та блювоту. Продукти реалізовувалися у різних країнах, зокрема у Франції, Німеччині, Австрії, Данії, Італії та Швеції.

У Nestlе наголосили, що жодних підтверджених випадків захворювань через ці продукти наразі не зафіксовано. Відкликання проводиться з міркувань надмірної обережності.

«Безпека та благополуччя немовлят є нашим абсолютним пріоритетом. Ми перепрошуємо за будь-які незручності для батьків та опікунів», – зазначили в компанії.

Nestlе також підтвердили, що інші продукти та партії, які не входять до відкликання, залишаються безпечними для споживання. Компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам та повідомила, що проблема була пов’язана з інгредієнтом від одного з постачальників.

Нагадаємо, у Львівській області вилучили партію дитячого харчування через високий рівень небезпечної речовини — охратоксину А. 

Читайте також:

Теги: отруєння продукти харчування діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарі витягли з руки 13-річної школярки голку для шиття
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
5 сiчня, 20:51
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
5 сiчня, 08:10
В Україні впав попит та ціни на картоплю
В Україні впав попит та ціни на популярний овоч через погану якість
29 грудня, 2025, 16:44
Росіяни менше їдять через борги
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
23 грудня, 2025, 08:14
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 2025, 20:08
PAN Europe закликає до термінової заборони пестицидів із ТФК
Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі
15 грудня, 2025, 15:52
Інцидент із дискримінацією дітей не підтвердився
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
9 грудня, 2025, 12:01
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
8 грудня, 2025, 15:22
Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
8 грудня, 2025, 09:38

Життя

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Журналіст Юрій Макаров показав маму у день її 95-річчя
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua