Популярна компанія дитячого харчування відкликає свою продукцію у світі через можливий токсин

Компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам

Швейцарська компанія Nestlе оголосила про глобальне відкликання окремих партій дитячого харчування через побоювання щодо наявності токсину, який може викликати харчове отруєння. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За інформацією компанії, йдеться про продукти SMA та суміші для подальшого годування, які могли містити цереулід – токсин, що здатний спричинити нудоту та блювоту. Продукти реалізовувалися у різних країнах, зокрема у Франції, Німеччині, Австрії, Данії, Італії та Швеції.

У Nestlе наголосили, що жодних підтверджених випадків захворювань через ці продукти наразі не зафіксовано. Відкликання проводиться з міркувань надмірної обережності.

«Безпека та благополуччя немовлят є нашим абсолютним пріоритетом. Ми перепрошуємо за будь-які незручності для батьків та опікунів», – зазначили в компанії.

Nestlе також підтвердили, що інші продукти та партії, які не входять до відкликання, залишаються безпечними для споживання. Компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам та повідомила, що проблема була пов’язана з інгредієнтом від одного з постачальників.

Нагадаємо, у Львівській області вилучили партію дитячого харчування через високий рівень небезпечної речовини — охратоксину А.