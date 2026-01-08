Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Користувачі зазначили, що звикли бачити Буданова у військовій формі
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Образ французького генерала також привернув особливу увагу користувачів

Кирило Буданов, який нині очолює Офіс президента, на переговорах у Парижі з’явився на зустрічі з французьким генералом Жаком Лангладом де Монгро у класичному діловому костюмі – і цей образ одразу став предметом активного обговорення у соцмережах, пише «Главком».

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 1
facebook.com/kyrylo.budanov.official

Користувачі масово звернули увагу на елегантний вигляд українського генерала та залишили десятки схвальних коментарів.

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 2
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 3
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 4
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 5
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 6

Частина коментаторів зауважує, що форма пасувала Буданову не менше, однак більшість сходиться на думці – новий образ виглядає стримано, елегантно та дипломатично.

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 7
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 8

Образ французького генерала також привернув особливу увагу користувачів. У коментарях люди зазначають, що генерал де Монгро нагадує легендарного французького актора Луї де Фюнеса, зокрема його образ у фільмах про жандармів.

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 9
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото) фото 10

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента.

До слова, 4 січня, новопризначений очільник Офісу президента, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Герой України Кирило Буданов відзначив 40-й день народження. 

Читайте також:

Теги: Офіс президента Кирило Буданов соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
11 грудня, 2025, 18:00
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 2025, 19:18
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 2025, 08:38
Татаров може отримати нову посаду
Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
13 грудня, 2025, 12:44
Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
20 грудня, 2025, 10:23
Нові правила передбачають розширення заборони на мобільні телефони у школах
Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей
1 сiчня, 02:10
РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
1 сiчня, 15:49
Глава держави повідомив, що керівник Офісу президента отримав конкретний перелік пріоритетів
Зеленський пояснив, чи впливатиме новий керівник Банкової на інформаційну політику
Вчора, 14:55
Олег Іващенко, Андрій Юсов та Кирило Буданов (зліва направо)
Зеленський підписав укази про призначення Буданова й Іващенка
2 сiчня, 20:17

Життя

Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень
Популярна компанія дитячого харчування відкликає свою продукцію у світі через можливий токсин
Популярна компанія дитячого харчування відкликає свою продукцію у світі через можливий токсин
Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом продажів
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua