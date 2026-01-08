Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)

Образ французького генерала також привернув особливу увагу користувачів

Кирило Буданов, який нині очолює Офіс президента, на переговорах у Парижі з’явився на зустрічі з французьким генералом Жаком Лангладом де Монгро у класичному діловому костюмі – і цей образ одразу став предметом активного обговорення у соцмережах, пише «Главком».

Користувачі масово звернули увагу на елегантний вигляд українського генерала та залишили десятки схвальних коментарів.

Частина коментаторів зауважує, що форма пасувала Буданову не менше, однак більшість сходиться на думці – новий образ виглядає стримано, елегантно та дипломатично.

Образ французького генерала також привернув особливу увагу користувачів. У коментарях люди зазначають, що генерал де Монгро нагадує легендарного французького актора Луї де Фюнеса, зокрема його образ у фільмах про жандармів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента.

До слова, 4 січня, новопризначений очільник Офісу президента, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Герой України Кирило Буданов відзначив 40-й день народження.