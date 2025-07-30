На Хмельниччині обвінчалися 103-річний чоловік і 92-річна жінка

Таїнство вінчання прийняли 103-річний Іван Антонович Чайка та його 92-річна дружина Ніна Василівна Чайка

У місті Старокостянтинів на Хмельниччині відбулася зворушлива подія – повінчалася подружня пара, яка разом уже 72 роки. Про це повідомило Старокостянтинівське міське радіомовлення, передає «Главком».

Таїнство вінчання прийняли 103-річний Іван Антонович Чайка та його 92-річна дружина Ніна Василівна Чайка. Благословив подружжя настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці ігумен Лаврентій.

Іван Чайка є почесним жителем Старокостянтинова. Попри прожиті десятиліття, подружжя зберегло щирі почуття, які не згасли з роками.

«Життя змінює людей, їхні бажання та погляди. Але найважливіше – знайти одне одного і зуміти зберегти любов, взаєморозуміння, повагу і підтримку», – сказав ігумен Лаврентій під час вінчання.

фото: Старокостянтинівське міське радіомовлення/Facebook

Раніше ми писали, що 87-річна акторка Лариса Кадочникова, яка зіграла головну героїню у фільмі «Тіні забутих предків», перебуває у стосунках з адвокатом, який молодший на 25 років. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Oboz.ua, передає «Главком».

«Він дійсно молодший. Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися. Але він людина непроста – мені взагалі по життю трапляються чоловіки з характером», – розповіла вона.