Макрон фліртував із Кейт Міддлтон на королівському бенкеті у Британії

Макрон активно спілкувався із принцесою Уельською під час королівського бенкету у Віндзорському замку

Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за флірт із принцесою Уельською Кейт Міддлтон під час державного заходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

8 липня королівська родина організувала у Віндзорському замку банкет на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит до Великої Британії. На закритому заході були присутні Чарльз III з дружиною Каміллою, принц Вільям і Кейт Міддлтон, Мік Джаггер, Елтон Джон та інші гості.

«Кейт була елегантною, як завжди, у темно-червоній шовковій крепоновій вечірній сукні з накидкою на спині, розробленій Сарою Бертон для Givenchy. Вона доповнила його вечірнім клатчем з вишивкою «Конвалія» та обрала тіару «Вузлики любові» – улюблений аксесуар її покійної свекрухи, принцеси Діани. 43-річна мати трьох дітей, яка стильно розпустила своє каштанове волосся, була в супроводі чоловіка принца Вільяма, який був елегантно одягнений у смокінг, прикрашений низкою орденів та медалей», – йдеться у статті.

На прийомі Макрон сидів поруч із принцесою, спілкувався з нею і навіть підморгнув. Еммануель Макрон активно спілкувався з принцесою Уельською і пара цокалася келихами.

Деякі інтернет-користувачі вважають, що президент Франції таким чином фліртував з принцесою Уельською та засудили його поведінку.

У аеропорту Макрон поцілував руку принцесі Уельській

«Яке огидне видовище! Бідна Кейт», «Він справляє враження дуже підлої людини!», «Який же мерзотник цей Макрон», «Еммануелю знову доведеться отримати від Бріжит вибачення, якщо він не буде поводитися належним чином. Вона вже має роздратований вигляд», – писали читачі Daily Mail у коментарях.

До слова, дружина президента Франції відмовилася від допомоги президента під час спуску з трапу літака під час державного візиту до Британії, чим принизила політика. Натомість він, зійшовши з трапу літака, поцілував руку принцесі Уельській.