У Києві затримано чоловіка, який за гроші обіцяв зняття з військового обліку (фото)

Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

У Києві затримали чоловіка за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За матеріалами справи, фігурант представлявся правоохоронцем і обіцяв за гроші допомогти вирішити питання щодо непридатності до військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Підозрюваний – уродженець Запорізької області. На думку правоохоронців, він організував схему заробітку на військовозобов'язаних та їхніх родичах. З цією метою чоловік вигадав легенду, буцімто він працює у правоохоронних органах та може вплинути на працівників ТЦК та членів військово-лікарської комісії, йдеться у повідомленні.

«В одному з випадків жертвою зловмисника стала дружина військового. З'ясувавши обставини ситуації, він запевнив, що за $7 тис. «спише» її чоловіка з війська. Для цього нібито посприяє його відкликанню з частини одним із ТЦК, а згодом – отриманню висновку ВЛК про непридатність до військової служби за станом здоров'я», – повідомили в поліції.

Щоб розпочати процес демобілізації, підозрюваний хотів отримати аванс – $5 тис. Під час отримання грошей його затримали.

Чоловіка затримано під час отримання грошей фото: поліція Києва

У фігуранта провели серію санкціонованих обшуків. За інформацією правоохоронців, у нього вилучили речі з символікою Нацполіції та інших правоохоронних відомств, посвідчення, штампи і печатки, копії документів різних осіб.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньої змови групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень – психіатричного та приймального. За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Також правоохоронці Офісу генерального прокурора викрили начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування. Його підозрюють у вимаганні грошей у військовозобовʼязаного. За даними слідства, посадовець вимагав і отримав від громадянина $3,5 тис. За ці гроші підозрюваний обіцяв зняти чоловіка з розшуку у Солом'янському ТЦК та СП. Фігуранта було затримано під час одержання неправомірної вигоди.

До слова, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тис. особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.