Прощання з Ігорем Покладом. Фоторепортаж з церемонії

Провести Маестро в останню путь прийшли рідні, друзі, соратники та шанувальники його творчості

Ігор Поклад пішов у засвіти 9 липня. Прощання з легендарним композитором відбулося 11 липня у Національній філармонії

Сьогодні у Києві, в Національній філармонії, відбулася церемонія прощання з видатним українським композитором та Героєм України Ігорем Покладом. Вшанувати його пам'ять прийшли громадські діячі, представники культурної спільноти, колеги, друзі та шанувальники митця.. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з Національної філармонії України, де відбулося прощання.

Одним з перших проститися з композитором прийшов генеральний директор Національного ансамблю імені Павла Вірського, Герой України Мирослав Вантух.

Мирослав Вантух висловив співчуття родині Поклада фото: glavcom.ua

Мирослав Вантух фото: glavcom.ua

Провести в останню путь Ігоря Поклада прийшов композитор Семен Горов.

Семен Горов фото: glavcom.ua

Народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Глієра та композитор Олександр Злотник прийшов на церемонію прощання з Ігорем Покладом разом із дружиною Ольгою.

Олександр Злотник з дружиною Ольгою фото: glavcom.ua

Також попрощатися з композитором прийшли український автогонщик, майстер спорту України міжнародного класу з автомобільного спорту, журналіст, телеведучий та волонтер Олексій Мочанов та відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов.

Олексій Мочанов фото: glavcom.ua

Олексій Суханов фото: glavcom.ua

Прийшла віддати шану таланту композитора українська продюсерка, головна режисерка фестивалю «Шлягер року» Анжела Норбоєва та співак Олег Сербін.

Анжела Норбоєва та Олег Сербін фото: glavcom.ua

Провести в останню путь великого композитора прийшов також творчий побратим, співавтор найвідоміших хітів, Герой України, Національна легенда, поет Юрій Рибчинський. Він прийшов разом із дружиною Олександрою Рибчинською та сином Євгеном Рибчинським. У короткому коментарі після прощання з другом Юрій Рибчинський розповів про співпрацю з Покладом.

Народний артист, Герой України Юрій Рибчинський фото: glavcom.ua

Юрій Рибчинський прощається з творчим побратимом фото: glavcom.ua

Олександра Рибчинська фото: glavcom.ua

Дмитро Гордон. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року фото: glavcom.ua

Народний артист України, поет-пісняр Вадим Крищенко та Народний артист України та ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра, композитоп Олександр Злотник також прийшли попрощатися з колегою.

Вадим Крищенко та Олександр Злотник фото: glavcom.ua

Церемонію прощання з композитором відвідали народний артист України, оперний співак Володимир Гришко та Народна артистка України, співачка Алла Кудлай.

Володимир Гришко фото: glavcom.ua

Співачка Алла Кудлай прийшла попрощатися з композитором Ігорем Покладом фото: glavcom.ua

Голова Верховної Ради України IX скликання Руслан Стефанчук прийшов на прощання із Ігорем Покладом. Він висловив слова співчуття та підтримки вдові композитора Світлані Поклад.

Руслан Стефанчук висловлює слова співчуття дружині композитора Світлані Поклад фото: glavcom.ua

Народний артист України, естрадний співак, композитор та автор пісень Павло Зібров прийшов на церемонію прощання із видатним композитором Ігорем Покладом.

Павло Зібров фото: glavcom.ua

Народна артистка України, актриса Ольга Сумська та її чоловік, Заслужений артист України, Віталій Борисюк також висловили своє співчуття родині Маестро.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк фото: glavcom.ua

Сумська та Борисюк висловлюють співчуття рідним композитора фото: glavcom.ua

Також на прощанні з Ігорем Покладом були помічені Народний артист України, диригент, продюсер, фольклорист, співак, поет Ігор Кирилів та українська естрадна співачка та телеведуча Оксана Пекун.

Ігор Курилів фото: glavcom.ua

Українська естрадна співачка та телеведуча Оксана Пекун фото: glavcom.ua

За волею композитора, його поховали на Берковецькому цвинтарі поруч із могилою матері.

Нагадаємо, що Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Композитор залишив багату музичну спадщину – десятки пісень, які стали улюбленими для мільйонів українців. Ссеред них – «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси», «Тиха вода» та багато інших.

За свій творчий внесок митець отримав численні державні нагороди: Шевченківську премію (1986), звання народного артиста України (1997), Героя України (2021), а у 2024 році – почесне звання «Національна легенда України».