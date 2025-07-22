У Києві затримано двох чоловіків, що підозрюються у підпалах авто на замовлення

За свою «роботу» грошей чоловіки так і не отримали

Столичні правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам у підпалі чотирьох автівок у Шевченківському районі. За даними слідства, вони діяли на замовлення. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, але грошей чоловіки так і не отримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.

Як повідомили правоохоронці, за підозрою у підпалі автівок у Шевченківському районі затримали двох чоловіків 20 та 57 років. Між собою вони не були знайомі, але діяли за однаковою схемою: вночі обливали легкозаймистою речовиною автомобілі, підпалювали та фільмували свої дії на відео, як підтвердження виконаної робити. Упродовж тижня вони встигли знищити чотири автівки.

За свою «роботу» грошей чоловіки так і не отримали фото: Національна поліція України/Facebook

«57-річний чоловік на замовлення спалив три автомобілі у Шевченківському районі столиці. Чоловік обливав їх легкозаймистою рідиною та підпалював. За кожну машину замовники обіцяли заплатити йому по 1000 доларів США», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Між собою чоловіки не були знайомі, але діяли за однаковою схемою фото: Національна поліція України/Facebook

За вчинене затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Іншому затриманому – 20-річному молодику, який виконував такі ж замовлення, пообіцяли дещо більше – $1,3 тис. за кожну знищену машину. Він встиг спалити одну автівку, зазначили у поліції.

Як стверджують у поліції, обіцяну винагороду чоловіки так і не отримали. Натомість за вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне знищення чужого майна шляхом підпалу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Також повідлмлялося, що у підземному паркінгу одного з елітних житлових комплексів у Печерському районі Києва згорів автомобіль Mercedes-Benz. Оперативні працівники протягом декількох годин знайшли та затримали палія.