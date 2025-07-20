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В Одесі медик після конфлікту з ТЦК опинився в реанімації: триває перевірка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Одесі медик після конфлікту з ТЦК опинився в реанімації: триває перевірка
В Одеському ТЦК через інцидент із лікарем розпочато службову перевірку
фото з відкритих джерел

Військові затримали лікаря на вулиці Костанді, він чинив опір

В Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та лікарем із Харкова. Медик, котрий нещодавно приїхав у місто працювати, після сутички потрапив до реанімації. Як інформує «Главком», відео інциденту шириться в мережі.

Як повідомляє «Думская», військові затримали лікаря на вулиці Костанді. Чоловік чинив опір, але його заштовхали до мікроавтобуса та затиснули дверима голову.

 

Тим часом, в Одеському ТЦК зауважили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

«Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства», – пояснили в центрі.

Водночас, вони зауважили, що готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування, адже лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників.

«Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування», – зазначили в ТЦК.

Військові також наголосили, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов’язку військового обліку, підривають довіру між суспільством і Збройними силами.

«Закликаємо громадян вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, виключно у правовому полі та не вступати у конфлікти на вулицях», – додали в ТЦК.

Нагадаємо, у селі Дубове Ковельського району Волинської області чоловік під час перевірки військово-облікових документів побив військовослужбовця Територіального центру комплектування лопатою та зник.

Також у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання.

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Теги: Одеса військові розслідування чоловік медик конфлікт ТЦК

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