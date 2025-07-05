У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків

Киянина відправили під варту із правом внесення застави, йому загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві поліціянти затримали чоловіка, який хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Братства Тарасівців від перехожих. Як пізніше вдалося зʼясувати поліціянтам, 45-річний містянин у стані алкогольного сп'яніння був біля автобусної зупинки, коли вступив у словесну суперечку з неповнолітніми, що проходили поряд.

Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік підлітків та вистрелив. На щастя, ніхто не постраждав.

Слідчі вже затримали порушника та вилучили зброю. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Киянина відправили під варту із правом внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford.

Також у центрі Одеси хлопець отримав поранення в голову.