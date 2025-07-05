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У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків
Слідчі затримали порушника та вилучили зброю
фото: Національна поліція

Киянина відправили під варту із правом внесення застави, йому загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві поліціянти затримали чоловіка, який хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Братства Тарасівців від перехожих. Як пізніше вдалося зʼясувати поліціянтам, 45-річний містянин у стані алкогольного сп'яніння був біля автобусної зупинки, коли вступив у словесну суперечку з неповнолітніми, що проходили поряд.

У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків фото 1

Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік підлітків та вистрелив. На щастя, ніхто не постраждав.

Слідчі вже затримали порушника та вилучили зброю. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків фото 2

Киянина відправили під варту із правом внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford.

Також у центрі Одеси хлопець отримав поранення в голову. 

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Теги: чоловік поранення пістолет Київ

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