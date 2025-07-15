У Києві 22-річна дівчина сходила на перше побачення.Тепер їй загрожує до 12 років тюрми

Дівчина та її знайомий разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув...

Менш ніж за добу після побачення дівчину затримала поліція

У Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе.

Вони разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув. Його гостя побачила готівку в сумці господаря, викрала близько $50 тис. та залишила квартиру.

Менш ніж за добу дівчину затримали. Під час обшуку в неї вилучили більшу частину викрадених коштів, а також готівку в гривнях.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, жінка напідпитку прийшла в перший свій робочий день в столичне кафе як прибиральниця, але вже через 20 хвилин викрала гроші з сумки однієї з працівниць закладу. Зловмисниця в інтернеті знайшла оголошення про вакансію працівниці в закладі харчування. У той же день вона прийшла напідпитку на свою першу зміну у якості прибиральниці.