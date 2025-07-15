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У Києві 22-річна дівчина сходила на перше побачення.Тепер їй загрожує до 12 років тюрми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 22-річна дівчина сходила на перше побачення.Тепер їй загрожує до 12 років тюрми
Дівчина та її знайомий разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув...
колаж: glavcom.ua

Менш ніж за добу після побачення дівчину затримала поліція

У Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе.

Вони разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув. Його гостя побачила готівку в сумці господаря, викрала близько $50 тис. та залишила квартиру.

Менш ніж за добу дівчину затримали. Під час обшуку в неї вилучили більшу частину викрадених коштів, а також готівку в гривнях.  

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, жінка напідпитку прийшла в перший свій робочий день в столичне кафе як прибиральниця, але вже через 20 хвилин викрала гроші з сумки однієї з працівниць закладу. Зловмисниця в інтернеті знайшла оголошення про вакансію працівниці в закладі харчування. У той же день вона прийшла напідпитку на свою першу зміну у якості прибиральниці.

Теги: викрадення чоловік алкоголь

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