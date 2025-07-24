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На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей
Чоловік у скоєному зізнався
фото: Нацполіція

Експерт під час огляду тіла видимих слідів насильства не виявив. Проте судово-медична експертиза показала, що 30-річна жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі

У Бучацькій громаді на Тернопільщині чоловік вдарив дружину, після чого вона померла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Бездиханне тіло 30-річної жительки Бучацької громади у літній кухні 20 липня близько 5:00 виявив її чоловік. Про це він повідомив матір, а та, своєю чергою, викликала поліцію та швидку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики констатували смерть жінки, а експерт під час огляду тіла видимих слідів насильства не виявив. Проте судово-медична експертиза показала, що 30-річна жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.

Слідство встановило, що 19 липня родина у себе приймала гостей. Вони усі розпивали спиртні напої. Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти. За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п'ятеро дітей.

Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, бо сплутав її з дружиною. В оселі місцевого жителя відбувалася вечірка. До компанії увірвався 37-річний односелець господаря, схопив одну з гостей і завдав їй численних ударів по голові та обличчю. Після цього він пішов, а інші учасники продовжили вживати алкоголь. Лише зранку вони виявили, що жінка мертва.

Судово-медична експертиза підтвердила: причиною смерті стали тяжкі черепно-мозкові травми.

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Теги: вбивство Тернопільщина чоловік дружина

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Кримінал

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