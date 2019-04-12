На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыта стрельба, есть раненые
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Nipsey Hussle
Неделю назад на мемориале в честь рэпера также раздались выстрелы, пострадали два человека
В Лос-Анджелесе прошли похороны 33-летнего Nipsey Hussle, смертельно раненного днем 31 марта около собственного магазина одежды.
Почтить память рэпера пришли более 20 тысяч человек, организовавших похоронную процессию сразу после церемонии прощания с Nipsey. По данным PageSix со ссылкой на представителей полиции, во время траурного шествия была открыта стрельба из проезжавшего мимо автомобиля: в результате ранены трое мужчин и одна женщина, один человек скончался на месте. Неделю назад на мемориале в честь рэпера также раздались выстрелы, пострадали два человека.
Причины повторяющихся инцидентов полицией пока не установлены
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Джерело: Super