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    Жизнь

    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию

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    <p>Канье Уэст</p> <p>Фото: instagram.com/redcarpetmood</p> - На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию

    Канье Уэст

    Фото: instagram.com/redcarpetmood

    На мероприятии присутствовали звезды первого эшелона

    Еженедельная служба Канье Уэста, на которой рэпер с января радует прихожан своей музыкой, танцами и выступлением церковного хора, в минувшее воскресенье оказалась под угрозой срыва. Соседи не выдержали и пожаловались в полицию на шум.

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    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию
    Фото: instagram.com/redcarpetmood

    Источники Daily Mail сообщают, что после приезда полицейских VIP-гости, в числе которых были Кэти Перри, Орландо Блум и Tyler, the Creator, в спешке разъехались. Также на службе, на которую можно попасть только по приглашениям, присутствовала почти вся семья Кардашьян-Дженнер: Кендалл, Хлои, Кортни с детьми и Ким с дочерью Норт.

     

    знаменитости Кардашьян семья Канье Уэст
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