На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию



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Канье Уэст Фото: instagram.com/redcarpetmood

На мероприятии присутствовали звезды первого эшелона

Еженедельная служба Канье Уэста, на которой рэпер с января радует прихожан своей музыкой, танцами и выступлением церковного хора, в минувшее воскресенье оказалась под угрозой срыва. Соседи не выдержали и пожаловались в полицию на шум.

Источники Daily Mail сообщают, что после приезда полицейских VIP-гости, в числе которых были Кэти Перри, Орландо Блум и Tyler, the Creator, в спешке разъехались. Также на службе, на которую можно попасть только по приглашениям, присутствовала почти вся семья Кардашьян-Дженнер: Кендалл, Хлои, Кортни с детьми и Ким с дочерью Норт.