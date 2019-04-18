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    Жизнь

    Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию

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    Меган Маркл - Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию
    Меган Маркл

    Первые слухи о романе принца Гарри и Меган Маркл появились в августе 2016 года

    В последнее время в сети стали все чаще появляется редкие снимки 37-летней Меган Маркл. Сначала дядя герцогини поделился эксклюзивными фотографиями, сделанные в первые месяцы жизни Меган, а накануне в интернете появились еще одни ранее не доступные кадрах супруги принца Гарри.

    Речь идет о ролике, который был снят два года назад во время благотворительной поездки Меган Маркл в Дели. Примечательно, что эти кадры были сделаны через несколько месяцев после начала романа Меган и Гарри, когда об их отношениях еще никто не знал.

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    Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию
    Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию
    Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию
    Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию

    Именно во время этого визита начали появляться первые слухи об их романтической связи. Меган даже пришлось объявить о завершении поездки, потому как пресса начала следовать за ней по пятам. К слову, на самом деле визит Маркл в Дели продолжался, но тайно.

    Судя по кадрам из архивного видео, будущая герцогиня посетила местную школу, обсудила с ученицами насущные проблемы, познакомилась с индийскими традициями, вместе с ребятами посадила цветок во дворе школы, а также помогла им разукрасить рисунок на стене.

    Напомним, что первые слухи о романе принца Гарри и Меган Маркл появились в августе 2016 года. В ноябре 2017 года весь мир узнал о помолвке принца Гарри и Меган. Королевская по своей сути и размаху свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

    Меган Маркл Принц Гарри
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