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    Жизнь

    Наплевал на карантин: Зеленский устроил вечеринку в день рождения (видео)

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    <p>По подсчетам журналистов, празднование дня рождения Владимира Зеленского продолжалось около 8 часов</p> <p>Коллаж: &laquo;Схемы&raquo;</p> <div></div> - Наплевал на карантин: Зеленский устроил вечеринку в день рождения (видео)

    По подсчетам журналистов, празднование дня рождения Владимира Зеленского продолжалось около 8 часов

    Коллаж: «Схемы»

    Президент отметил свое 43-летие в кругу около 30 гостей, несмотря на карантинные меры, которые он призвал соблюдать

    Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

    Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».

    По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, «в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра».

    Празднование состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленской. Однако, по данным «Схем», само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии «Квартал-95» и близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

    Среди гостей праздника журналисты зафиксировали представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

    Также были участники «Квартала-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко.

    По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около восьми часов.

    «Схемы» обратились к пресс-службе президента с просьбой о комментарии. В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку в несколько десятков гостей, еще и без защитных масок, и какой пример он этим подает для других граждан.

    Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования и не видит президент рисков в товарищество с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

    Ответы из Офиса президента на момент публикации «Схемы» не получили.

    Теги: День рождения курьез карантин новости коронавирус
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