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    Курьез

    Шуршание кубиков. Lego выпустила необычный альбом (видео)

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    Шуршание кубиков. Lego выпустила необычный альбом (видео)

    Релиз приурочен к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection

    Компания Lego опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков конструктора. Его можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

    В релиз, получивший название Lego White Noise, вошло семь дорожек по полчаса каждая. Например, среди них есть трек «The Waterfall» («Водопад»), он звучит так, будто кто‑то высыпает большую коробку с кубиками, отмечает The Verge.

    Релиз приурочен к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection, которая состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Коллекция создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

    Ранее «Скотч» показывал, как изменится тело, если 7 дней есть только яйца.

    Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале.

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    Теги: музыка курьез
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