Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

Собрали лучшие фото преображений бездомных людей, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

Парикмахер из США по имени Джейсон Шнайдман уверен, что изменения в жизни человека начинаются не с нового хобби или работы, а с его волос. Много лет он собирал доказательства своего утверждения, делая бесплатные стрижки бездомным людям со всей Калифорнии.

Парикмахер основал некоммерческую организацию Themensgroomer, которая регулярно проводит крупные мероприятия в одном из районов Лос-Анджелеса, где бездомные могут бесплатно подстричься, получить еду и одежду, которую жертвуют неравнодушные люди со всего мира.

Джейсон Шнайдман считает, что хорошая стрижка может кардинально изменить внешний вид человека, вселить в него уверенность и вдохновить на поиск новых возможностей, которые помогут начать новую жизнь.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.