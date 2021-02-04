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    Жизнь

    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

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    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

    Собрали лучшие фото преображений бездомных людей, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

    Парикмахер из США по имени Джейсон Шнайдман уверен, что изменения в жизни человека начинаются не с нового хобби или работы, а с его волос. Много лет он собирал доказательства своего утверждения, делая бесплатные стрижки бездомным людям со всей Калифорнии.

    Парикмахер основал некоммерческую организацию Themensgroomer, которая регулярно проводит крупные мероприятия в одном из районов Лос-Анджелеса, где бездомные могут бесплатно подстричься, получить еду и одежду, которую жертвуют неравнодушные люди со всего мира.

    Джейсон Шнайдман считает, что хорошая стрижка может кардинально изменить внешний вид человека, вселить в него уверенность и вдохновить на поиск новых возможностей, которые помогут начать новую жизнь.

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    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер
    Впечатляющие фото бездомных, которых до неузнаваемости изменил парикмахер

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: общество курьез
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