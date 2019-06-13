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    Жизнь

    Нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни

    • Розсилка
    Сергей Рыбалка с женой - Нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни
    Сергей Рыбалка с женой

    Жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур

    В четверг, 13 июня, нардеп из «Радикальной партии» Сергей Рыбалка второй раз стал отцом, у него родилась двойня.

    Об этом политик  сообщил на своей странице в Facebook.

    «Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двоих казаков», - написал Рыбалка.

    Зато жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур.

     «13.06.19 в нашей семье около трех ночи стало на двоих (пока мини) мужчин больше! Спасибо, любимый, что ты всегда рядом. Твои сыновья Остап и Тимур и вместе с ними я будем дарить тебе радость! Это счастье быть родителями », - отметила Байбородина.

    У Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана.

    Сергей Рыбалка
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