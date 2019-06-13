Нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни
Сергей Рыбалка с женой
Жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур
В четверг, 13 июня, нардеп из «Радикальной партии» Сергей Рыбалка второй раз стал отцом, у него родилась двойня.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двоих казаков», - написал Рыбалка.
Зато жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур.
«13.06.19 в нашей семье около трех ночи стало на двоих (пока мини) мужчин больше! Спасибо, любимый, что ты всегда рядом. Твои сыновья Остап и Тимур и вместе с ними я будем дарить тебе радость! Это счастье быть родителями », - отметила Байбородина.
У Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана.