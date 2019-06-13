Нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни



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Сергей Рыбалка с женой

Жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур

В четверг, 13 июня, нардеп из «Радикальной партии» Сергей Рыбалка второй раз стал отцом, у него родилась двойня.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двоих казаков», - написал Рыбалка.

Зато жена нардепа сообщила в соцсети, что сыновей назвали Остап и Тимур.

«13.06.19 в нашей семье около трех ночи стало на двоих (пока мини) мужчин больше! Спасибо, любимый, что ты всегда рядом. Твои сыновья Остап и Тимур и вместе с ними я будем дарить тебе радость! Это счастье быть родителями », - отметила Байбородина.

У Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана.