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    Жизнь

    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)

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    <p>Жан Беленюк</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/zhanbeleniuk/</p> - Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)

    Жан Беленюк

    Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

    Ранее Беленюк рекламировал минеральную воду

    Чемпион мира по борьбе, депутат партии «Слуга народа» (10-й номер в списке) Жан Беленюк рекламирует новый сорт мороженого от известной торговой марки. Соответствующие фотографии он выложил на своей странице в Instagram.

    «Уже как традиция после тренировки, пломбир и шоколадный соус. А какие у тебя традиции после тренировки? », - написал спортсмен, откровенно рекламируя новый сорт мороженого.

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    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)
    instagram.com/zhanbeleniuk/

     «Безумно люблю спорт, а кататься на велосипеде, каждый раз когда случается свободное время, – это привычка с детства. Но в жаркие дни, порой трудно долго ездить, хочется отдохнуть и охладиться! Мой спасение - мороженое .... Идеально подходит людям для которых спорт, как и активный отдых - неотъемлемая часть жизни! Поэтому, ешь мороженое ..., чтобы быть всегда Strong», - написал Беленюк.

    Отметим, что рекламировать различные товары - обычное явление для спортсменов, но для народного депутата - это дурной тон.

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    традиции депутат новости отдых
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