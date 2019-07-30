Народный депутат от «Слуги народа» рекламирует мороженое (фото)



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Жан Беленюк Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Ранее Беленюк рекламировал минеральную воду

Чемпион мира по борьбе, депутат партии «Слуга народа» (10-й номер в списке) Жан Беленюк рекламирует новый сорт мороженого от известной торговой марки. Соответствующие фотографии он выложил на своей странице в Instagram.

«Уже как традиция после тренировки, пломбир и шоколадный соус. А какие у тебя традиции после тренировки? », - написал спортсмен, откровенно рекламируя новый сорт мороженого.

«Безумно люблю спорт, а кататься на велосипеде, каждый раз когда случается свободное время, – это привычка с детства. Но в жаркие дни, порой трудно долго ездить, хочется отдохнуть и охладиться! Мой спасение - мороженое .... Идеально подходит людям для которых спорт, как и активный отдых - неотъемлемая часть жизни! Поэтому, ешь мороженое ..., чтобы быть всегда Strong», - написал Беленюк.

Отметим, что рекламировать различные товары - обычное явление для спортсменов, но для народного депутата - это дурной тон.