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    В Киев впервые привезут наряды Одри Хепберн (фото)

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    Выставка уже побывала во многих&nbsp; европейских городах - В Киев впервые привезут наряды Одри Хепберн (фото)
    Выставка уже побывала во многих  европейских городах
    Фото: пресс-служба арт-пространства Mandarin Maison

    На открытие выставки прилетит официальный диджей показов Dolce&Gabbana

    С 16 по 31 декабря 2021 года в арт-пространстве Mandarin Maison будет проходить выставка итальянского модного дома Gattinoni «Мода и звезды времен Голливуда на Тибре», в экспозицию которой входит 30 экспонатов. Это – наряды, созданные Фернандой Гаттинони для Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Ланы Тернер, Анны Маньяни и других кинозвезд середины ХХ века.

    Выставка «Фернанда Гаттинони. Мода и звезды времен Голливуда на Тибре», организована президентом Gattinoni Couture Стефано Доминелло, по инициативе Посольства Италии в Украине и Итальянского Института культуры в Украине.

    «В нашем арт-пространстве постоянно проводим интересные и содержательные выставки. Но эта – особенная. С большой радостью мы присоединились к этому проекту, чтобы все киевляне и гости нашего города могли вживую увидеть всю красоту и утонченность нарядов кинодив работы великой Фернанды Гаттинони, – отметил основатель Mandarin Maison и инициатор арт-проекта «Без обмежень» Олег Дзюбяк.

    Эта выставка уже успела побывать в Париже, Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Эр-Рияде, Бангкоке и других городах. На открытие выставки в Киев специально прилетят Стефано Доминелла – президент модного дома Gattinoni и Франческо Трицца – официальный диджей показов Dolce&Gabbana, Венецианского фестиваля и фестиваля в Сан-Ремо.

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    Теги: Киев киевляне шоу-бизнес выставка мода
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    В Киев впервые привезут наряды Одри Хепберн (фото)