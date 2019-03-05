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    Жизнь

    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца

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    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Фото: Йоханна Сиринг

    Часто кажется, что технологии усложняют, а не облегчают общение с незнакомцами

    Авторская серия фотографий Йоханны Сиринг помогает преодолеть границы между людьми. Фотопроект «Поцелуй незнакомца» подтверждает ее творческое кредо: все люди фотогеничны, даже если они искренне считают, что это не так.

    Когда фотограф Йоханна Сиринг посетила в этом году музыкальный фестиваль в Роскилле (Дания), она подружилась со множеством незнакомцев. Ее метод? Поцелуй. «Поцелуи возбуждают нервные окончания губ, – объясняет Йоханна идею своего авторского фотопроекта, – вызывая выброс дофамина и всплеск окситоцина. Это мгновенное снятие стресса создает непосредственную эмоциональную связь между двумя людьми».

    Йоханна – норвежка, живущая в Нью-Йорке. Суть ее проекта «Поцелуй незнакомца» (Kiss of a stranger) до гениальности проста. Сначала она подходит к прохожим на улице с просьбой их сфотографировать. Сделав первый снимок, Йоханна объясняет своему собеседнику идею фотопроекта и просит разрешить его поцеловать. Сразу же после этого она делает второе портретное фото.
    Что из этого вышло, читатели Scotch могут увидеть прямо сейчас.

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    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца
    Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца

    После поцелуя улыбка юноши (на фото выше) резко контрастирует с его грозной байкерской курткой, украшенной заплатками и гвоздиками. «Самым интересным было ощущение, что после поцелуя я немного знаю этого человека. Думаю, что чувство возникшей эмоциональной связи отражается на вторых портретах серии». Фотографии после поцелуя показывают, как легко слетают маски.

    В выборе персонажей своего фотопроекта Йоханна решила себя не ограничивать. Они различаются по полу, возрасту, внешности и расовой принадлежности. На фотографиях до поцелуя каждый человек пытается спроецировать определенную версию себя — он хочет казаться спокойным, слегка улыбается, чтобы выглядеть приветливым.

    Джерело: cameralabs.org

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