Настоящие эмоции: фотограф сняла удивительные портреты людей до и после поцелуя незнакомца



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Фото: Йоханна Сиринг

Часто кажется, что технологии усложняют, а не облегчают общение с незнакомцами

Авторская серия фотографий Йоханны Сиринг помогает преодолеть границы между людьми. Фотопроект «Поцелуй незнакомца» подтверждает ее творческое кредо: все люди фотогеничны, даже если они искренне считают, что это не так.

Когда фотограф Йоханна Сиринг посетила в этом году музыкальный фестиваль в Роскилле (Дания), она подружилась со множеством незнакомцев. Ее метод? Поцелуй. «Поцелуи возбуждают нервные окончания губ, – объясняет Йоханна идею своего авторского фотопроекта, – вызывая выброс дофамина и всплеск окситоцина. Это мгновенное снятие стресса создает непосредственную эмоциональную связь между двумя людьми».

Йоханна – норвежка, живущая в Нью-Йорке. Суть ее проекта «Поцелуй незнакомца» (Kiss of a stranger) до гениальности проста. Сначала она подходит к прохожим на улице с просьбой их сфотографировать. Сделав первый снимок, Йоханна объясняет своему собеседнику идею фотопроекта и просит разрешить его поцеловать. Сразу же после этого она делает второе портретное фото.

Что из этого вышло, читатели Scotch могут увидеть прямо сейчас.

После поцелуя улыбка юноши (на фото выше) резко контрастирует с его грозной байкерской курткой, украшенной заплатками и гвоздиками. «Самым интересным было ощущение, что после поцелуя я немного знаю этого человека. Думаю, что чувство возникшей эмоциональной связи отражается на вторых портретах серии». Фотографии после поцелуя показывают, как легко слетают маски.

В выборе персонажей своего фотопроекта Йоханна решила себя не ограничивать. Они различаются по полу, возрасту, внешности и расовой принадлежности. На фотографиях до поцелуя каждый человек пытается спроецировать определенную версию себя — он хочет казаться спокойным, слегка улыбается, чтобы выглядеть приветливым.

Джерело: cameralabs.org