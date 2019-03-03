Ожившие предметы: необычные работы креативного фотографа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@terry_border

Терри Бордер – фотограф с креативным воображением. Для своих фотографий он использует продукты, проволоку и предметы домашнего быта

Художнику Терри Бордеру удалось создать что-то совершенно новое в этом направлении — у креативного американца получаются целые сюжеты «из жизни» самых разнообразных продуктов питания и других вещей.

Действительно, интересно видеть события, происходящие с самыми разными предметами, которые все мы регулярно применяем в быту.

К примеру, настольные часы вполне могут устроиться рядышком, взявшись за руки-стрелки. Куриное яйцо здесь будет разгуливать с вилкой, а еще вы можете наткнуться на кукурузную палочку в виде забавного котика. Полету фантазии Терри остается только позавидовать.

А еще, по мнению фотографа, еда умеет пользоваться маркером. Чтобы взять этот довольно тяжелый предмет, вафле потребовалась помощь двух других сладостей, причем все они занимались письмом, представ в очках.

Свою деятельность Бордер начал еще в 2006 году, тогда еще молодому человеку хотелось быть фотографом, но вот на работу его никуда не брали. Терри не отчаялся и решил начать свой собственный проект под названием «Объекты Бена».

Он пользуется огромным успехом. Мистер Бордер уже издал 2 книги и собирается создать еще одну специально для детей.

Джерело: joinfo.ua